Общество

Роспотребнадзор рассказал о санкциях для непривитых в Волгоградской области

Общество 27.07.2021 19:44
0
27.07.2021 19:44




Жители Волгоградской области, на которых распространяется постановление об обязательной вакцинации, смогут отказаться от прививок, но тогда их могут отстранить от работы на период неблагополучной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом, как передает ИА «Высота 102», заявила сегодня главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева, которая и подписала документ об обязательной вакцинации в регионе. По ее словам, действие постановления не распространяется на граждан, имеющих оформленный должным образом медицинский отвод.
В отношении организаций и физических лиц, не соблюдающих требования постановления, будут применяться «санкции административного характера», отметила руководитель волгоградского Роспотребнадзора. Исполнение постановления будет осуществляться и контролироваться администрацией Волгоградской области. 
Ольга Зубарева также пояснила, как будут поступать с непривитыми гражданами в стенах средних профессиональных и высших образовательных учреждений. Санкции в отношении них будут приниматься по усмотрению руководства учебных заведений. «Это может быть отстранение от учебного процесса, либо дистанционное обучение. Все на усмотрение учебных организаций», - уточнила Зубарева.  
Напомним, что сегодня главный государственный санитарный врач по Волгоградской области подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 работников, осуществляющих деятельность в 14 сферах. Действие постановления распространяется также на сотрудников органов власти и местного самоуправления, подведомственных им организаций и на студентов ссузов и вузов старше 18 лет. Согласно постановлению, они должны пройти вакцинацию первым компонентом вакцины до 30 августа, второй компонент должен быть введен до 30 сентября.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Для любителей шопинга: прививайтесь и выигрывайте
Общество
27.07.2021 15:52
Общество 27.07.2021 15:52
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2021 13:44
Общество 27.07.2021 13:44
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2021 11:14
Общество 27.07.2021 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2021 10:31
Общество 27.07.2021 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.07.2021 10:21
Общество 27.07.2021 10:21
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 19:28
Общество 26.07.2021 19:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.07.2021 17:26
Общество 26.07.2021 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 16:45
Общество 26.07.2021 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 16:22
Общество 26.07.2021 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 15:48
Общество 26.07.2021 15:48
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 15:03
Общество 26.07.2021 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 14:47
Общество 26.07.2021 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 14:04
Общество 26.07.2021 14:04
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 13:59
Общество 26.07.2021 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
26.07.2021 13:24
Общество 26.07.2021 13:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:04
Стрела крана обрушилась на стройке очистных сооружений в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:28
Георгий Антонов: Что защищают протестующие против новой трассы в Волго-Ахтубинской пойме?Смотреть фотографии
19:44
Роспотребнадзор рассказал о санкциях для непривитых в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:06
Разрушителя волгоградского стадиона «Трактор» нашли в МосквеСмотреть фотографии
18:56
Движение парализовано: иномарка протаранила скоростной трамвай в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:39
«Просчет в расчетах»: в волгоградском облздраве объяснили проблемы со сдачей анализов в поликлиникахСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
Двоих обвиняемых по делу о взрыве газовой заправки в Волгограде отдали под судСмотреть фотографии
15:52
Бешеный кот покусал хозяев частного дома в хуторе под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:32
Филиал онкодиспансера в Михайловке Волгоградской области отдают под ковидный госпитальСмотреть фотографии
15:07
Молодой мужчина без хронических заболеваний умер от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:38
Билайн создаст библиотеку голосов знаменитостей для помощи незрячим людямСмотреть фотографии
13:44
В волгоградском Роспотребнадзоре объяснили связь между ростом заражений коронавирусом и вакцинациейСмотреть фотографии
13:10
«Ситуация тяжелая»: в Волгограде к ИВЛ подключили 20-летнюю пациентку с ковидомСмотреть фотографии
11:14
Глава Волгограда получил нагоняй от прокуратуры за отсутствие пляжейСмотреть фотографии
11:09
Кобыла чистокровной верховой породы конезавода компании «Сады Придонья» выиграла Большой Всероссийский призСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде напавший на полицейских с железным прутом водитель уезжает в колониюСмотреть фотографии
10:31
Военные напустили дыма в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
Путин объявил благодарность главе ВолгоградаСмотреть фотографии
10:01
Водитель-подросток покалечил троих детей под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:48
Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:31
На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде произошло возгораниеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:49
Совхоз-гигант под Волгоградом выставили за долги на торгиСмотреть фотографии
19:28
День Волжского стал праздником для всех горожанСмотреть фотографии
18:36
«Нет реагентов»: в поликлиниках Волжского прекратили прием анализовСмотреть фотографии
18:03
За попытку подкупить полицейского в Волгоградской области водитель получил срокСмотреть фотографии
17:52
Избирком зарегистрировал первых кандидатов в депутаты Госдумы от Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:26
Смертельный вал: коронавирус продолжает убивать жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:45
Полиция в Волжском допросила тиктокера в лодке на крыше машины и его друзейСмотреть фотографииCмотреть видео
16:22
В Волгоградской области сделали миллион уколов от коронавирусаСмотреть фотографии
16:14
Продавшую поддельный сертификат медсестру задержали с поличным в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 