Общество 27.07.2021 19:44
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27.07.2021 19:44
Жители Волгоградской области, на которых распространяется постановление об обязательной вакцинации, смогут отказаться от прививок, но тогда их могут отстранить от работы на период неблагополучной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом, как передает ИА «Высота 102», заявила сегодня главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева, которая и подписала документ об обязательной вакцинации в регионе. По ее словам, действие постановления не распространяется на граждан, имеющих оформленный должным образом медицинский отвод.
В отношении организаций и физических лиц, не соблюдающих требования постановления, будут применяться «санкции административного характера», отметила руководитель волгоградского Роспотребнадзора. Исполнение постановления будет осуществляться и контролироваться администрацией Волгоградской области.
Ольга Зубарева также пояснила, как будут поступать с непривитыми гражданами в стенах средних профессиональных и высших образовательных учреждений. Санкции в отношении них будут приниматься по усмотрению руководства учебных заведений. «Это может быть отстранение от учебного процесса, либо дистанционное обучение. Все на усмотрение учебных организаций», - уточнила Зубарева.
Напомним, что сегодня главный государственный санитарный врач по Волгоградской области подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 работников, осуществляющих деятельность в 14 сферах. Действие постановления распространяется также на сотрудников органов власти и местного самоуправления, подведомственных им организаций и на студентов ссузов и вузов старше 18 лет. Согласно постановлению, они должны пройти вакцинацию первым компонентом вакцины до 30 августа, второй компонент должен быть введен до 30 сентября.
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