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Заподозрили ужасное: дачники вступились за овраг на берегу Волгоградского водохранилища (ВИДЕО)

Актуально 19.05.2021 16:14
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19.05.2021 16:14




Сегодня дачники СНТ "Энергетик" написали заявление в прокуратуру Волгоградской области с просьбой выяснить, для каких целей около их участков засыпают овраг на берегу Волгоградского водохранилища. Как сообщила ИА "Высота 102" член дачного товарищества Лилия Гордеева, ее дача расположена недалеко от плотины Волжской ГЭС на берегу Волгоградского водохранилища возле оврага, в котором когда-то бил родник и был спуск к воде. "У нас эта дача с 1961 года. Я маленькая была, но помню, как мы бегали в родник за водой, а потом и дети мои бегали", - рассказывает женщина. Сейчас, как утверждает дачница, овраг засыпают строительным мусором, трамбуют его, а сверху присыпают землей. 
"Складывается такое впечатление, что рядом с нами строят либо дорогу, либо делают место еще для одного участка, который закроет нам единственный проход на нашу дачу и вид на водохранилище. Такое строительство незаконно. Нельзя так строить в водоохраной зоне. Надеемся, что прокуратура во всем разберется", - рассказала дачница. Женщина уверена, что засыпает овраг председатель СНТ "Энергетик", о чем она указала в своем заявлении в прокуратуру. "Прошу провести по данному факту проверку . Пресечь незаконные действия председателя СНТ", - пишет дачница. В подтверждение своих слов она приложила видеозапись, сделанную вблизи ее участка. На видео сын женщины рассказывает, чем засыпают овраг и в каких масштабах.
Председатель СНТ Виктор Мужецкий ИА "Высота 102" прокомментировал подозрения дачников. Он категорически опроверг факт какого-либо строительства, в том числе подготовку площадки под новый участок. "Я никому дачу не готовлю. Как председатель СНТ я предпринимаю действия, чтобы не обрушался овраг и чтобы камыш не подходил к дачам. Из-за камыша могут все дачи сгореть", - поясняет собеседник агентства. По его словам, склоны оврага он укрепляет не мусором, а землей, которая осталась после строительства на территории СНТ дороги на 8-ой улице. Также он отсыпает камыш, который может угрожать строениям. "Это чистая земля, которую срезали и которая осталась. Возможно, там кусок бордюра случайно оказался, камень какой, но мусора там нет", - утверждает председатель садового товарищества. Никакого родника, как утверждает Виктор Мужецкий, в овраге не было. "Это был не родник, а поверхностные воды, совершенно не пригодные для питья. Это была не питьевая вода, но она текла и подмывала склоны оврага, который мог обрушиться вместе с дачами", - пояснил собеседник агентства.
Разобраться в правомерности этих действий предстоит прокуратуре.
"Высота 102" будет следить за развитием событий.

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