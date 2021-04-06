В Волгограде женщину насмерть придавило упавшим деревом

Происшествия 06.04.2021 10:28
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06.04.2021 10:28
В Красноармейском районе Волгограда упавшее дерево насмерть придавило женщину. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в экстренных службах. Трагедия произошла сегодня утром рядом с жилым домом № 17 по улице Брестской.
Как пояснили информагентству в мэрии, за содержание данного земельного участка отвечает управляющая компания. Обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранительным органам. Администрация района окажет содействие при проведении проверочных мероприятий.
Напомним, как и обещал Волгоградский ЦГМС, сегодня в Волгоградской области из-за скандинавского циклона идут дожди и мокрый снег. При этом порывы ветра достигают 20-25 метров в секунду.
В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что по факту гибели женщины в результате обрушения на нее сухого дерева организована проверка. Сообщается, что пострадавшая получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия. Установлено, что погибла 64-летняя местная жительница. Женщина, которая работала уборщицей в магазине, шла утром на работу.
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