В Волгограде женщину насмерть придавило упавшим деревом





В Красноармейском районе Волгограда упавшее дерево насмерть придавило женщину. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в экстренных службах. Трагедия произошла сегодня утром рядом с жилым домом № 17 по улице Брестской.

Как пояснили информагентству в мэрии, за содержание данного земельного участка отвечает управляющая компания. Обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранительным органам. Администрация района окажет содействие при проведении проверочных мероприятий.