В Волгоградской области без работы остались более 100 тысяч человек

Экономика 27.07.2020 08:56
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27.07.2020 08:56
В июне количество безработных в Волгоградской области достигло рекордного уровня. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, в первый месяц лета в регионе безработными числились 100,6 тысяч человек, а уровень безработицы вырос до 8,1%. Для сравнения: в мае в регионе насчитывалось 86,8 тысяч человек, не имеющих работы, а уровень безработицы был ниже – 7%.
Среди регионов ЮФО Волгоградская область занимает третье место по уровню безработицы. Впереди – Калмыкия (10,1%), на втором месте – Адыгея (8,7%). У наших соседей ситуация получше. Так, в Астраханской области уровень безработицы достигает 7,9%, в Ростовской и того меньше – 5,2%.
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