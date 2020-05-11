Осторожно можно: губернатор пояснил решение о продлении в Волгоградской области режима самоизоляции













С 14 мая в Волгоградской будут разрешены прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе при условиях выполнения жителями требований социального дистанцирования и рекомендаций Главного государственного санитарного врача России.

При благоприятном развитии ситуации, начиная с 20 мая, в Волгоградской области разрешат приступить к работе предприятиям и организациям дополнительно целого ряда отраслей и сфер потребительского рынка: возобновят деятельность стоматологические клиники, косметические салоны с медицинской лицензией, магазины непродовольственных товаров, ряд других организаций. Решение о продлении режима самоизоляции до 31 мая включительно, а также о поэтапном снятии ограничений режима самоизоляции и восстановлении экономической активности, принято в соответствии с прогнозом развития эпидемиологической ситуации на территории Волгоградской области и на основании рекомендуемых Роспотребнадзором критериев, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги заседания оперштаба.С 14 мая в Волгоградской будут разрешены прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе при условиях выполнения жителями требований социального дистанцирования и рекомендаций Главного государственного санитарного врача России.При благоприятном развитии ситуации, начиная с 20 мая, в Волгоградской области разрешат приступить к работе предприятиям и организациям дополнительно целого ряда отраслей и сфер потребительского рынка: возобновят деятельность стоматологические клиники, косметические салоны с медицинской лицензией, магазины непродовольственных товаров, ряд других организаций.

«Мы продолжаем увеличивать объем тестирования с целью максимального выявления заболевших, в том числе в бессимптомных формах, которые устойчиво составляют более 40% от общего числа больных коронавирусной инфекцией. Особую опасность они представляют для людей старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями, так как контакт с ними может привести к тяжелым и даже трагическим последствиям для этих категорий людей. Поэтому соблюдение режима самоизоляции для людей старше 65 лет и больных с хроническими заболеваниями крайне необходимо, в том числе при смягчении ограничительных мер», - отметил губернатор Андрей Бочаров.

«Все решения о поэтапном смягчении ограничительных мер будут приниматься исходя из реального развития эпидемиологической ситуации на территории Волгоградской области. Поручаю органам исполнительной власти Волгоградской области подготовить и до 20 мая представить предложения по поэтапному снятию ограничительных мер на территории Волгоградской области», - сказал глава региона.