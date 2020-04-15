Экономика

ПСБ в Волгограде предоставил банковскую гарантию на строительство нового корпуса инфекционной больницы в Волжском

Экономика 15.04.2020 15:25
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15.04.2020 15:25


ПСБ в Волгограде предоставил банковскую гарантию для исполнения обязательств по государственному контракту на выполнение работ по строительству нового корпуса инфекционной больницы в  Волжском.
Банковская гарантия предоставлена в пользу ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» для исполнения обязательств АО «Приволжтрансстрой». Сумма гарантии составила 53,4 млн. рублей со сроком исполнения до 1 сентября 2020г. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Строительство нового корпуса общей площадью до 8 000 кв.метров стартовало в апреле 2020г. Эта клиника вошла в трехлетнюю программу развития Волжского и будет востребована не только в рамках обеспечения мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции, но и будет принимать жителей всего Заволжья. Лечебное отделение оснастят специальными «сквозными» боксами системы Мельцера. Высокий темп строительства обеспечит использование быстросборного каркаса.
«В условиях режима повышенной готовности к ЧС и самоизоляции специалисты ПСБ работают усиленным составом, для того, чтобы наши партнеры могли бесперебойно исполнять свои обязательства и получать финансирование. В течение пяти дней с момента обращения застройщика было принято решение, проведен анализ и выдана гарантия.  Для ПСБ важно оперативно и качественно работать в связке с бизнесом и органами власти, обеспечить бесперебойное функционирование всех важных проектов и предприятий, которые выбрали банк в качестве своего финансового партнера», – отметила управляющий Южным филиалом ПСБ Роза Фискина.

Фото пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области.

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