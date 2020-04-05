Оставшиеся без работы волжане могут заработать на еду своей кровью





Жители Волжского могу заработать пятьсот рублей, сдав свою кровь. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, станция переливания крови просит помощи - срочно нужны доноры старше 18 лет, вес от 60 кг, без хронических заболеваний, с пропиской в Волгоградской области. При себе иметь паспорт и СНИЛС. За 2 дня до донорства нельзя употреблять алкоголь, два часа нельзя курить. Вечером накануне сдачи не есть жирное и жареное. Утром обязательно легкий завтрак. Сдать кровь можно с понедельника по пятницу в здании поликлиники трубного завода. Донорам выплачивают компенсацию за питание. Для тех, кто потерял работу - это хоть какая-то возможность получить деньги и приобрести продукты. Правда, сейчас трамваи не ходят, поэтому до поликлиники придется добираться на автомобиле или такси.



