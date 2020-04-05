Общество

Оставшиеся без работы волжане могут заработать на еду своей кровью

Общество 05.04.2020 09:57
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05.04.2020 09:57


Жители Волжского могу заработать пятьсот рублей, сдав свою кровь. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, станция переливания крови просит помощи - срочно нужны доноры старше 18 лет, вес от 60 кг, без хронических заболеваний, с пропиской в Волгоградской области. При себе иметь паспорт и СНИЛС. За 2 дня до донорства нельзя  употреблять алкоголь, два часа нельзя курить. Вечером накануне сдачи не есть жирное и жареное. Утром обязательно легкий завтрак. Сдать кровь можно с понедельника по пятницу в здании поликлиники трубного завода.  Донорам выплачивают компенсацию за питание. Для тех, кто потерял работу - это хоть какая-то возможность получить деньги и приобрести продукты. Правда, сейчас трамваи не ходят, поэтому до поликлиники придется добираться на автомобиле или такси. 

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