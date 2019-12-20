В Волгограде москвич ответит в суде за "игру в наперстки" с застрахованным на 4,5 млн рублей товаром
Расследования 20.12.2019 15:00
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20.12.2019 15:00
Житель Москвы предстанет перед судом в Волгограде по обвинению в инсценировке разбойного нападения с целью получения многомиллионной страховой выплаты, сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина. 31-летнему москвичу помогали двое сообщников, которые также являются фигурантами данного уголовного дела.
По версии следствия, обвиняемый застраховал на сумму более 5,4 миллиона рублей товар – компьютерные комплектующие. В дальнейшем у него возник умысел на незаконное получение страховой выплаты с помощью фальсификации обстоятельств наступления страхового случая.
Для инсценировки разбойного нападения он привлек своих знакомых, с которыми приехал в Волгоград.
Арендовав квартиру в Советском районе, сообщники привезли туда коробки от компьютерных комплектующих и инсценировали разбойное нападение на квартиру, в результате которого товар из коробок якобы был похищен.
В дальнейшем для получения выплаты обвиняемый предоставил в страховую компанию постановление о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения.
Однако в ходе расследования выяснилось, что нападение являлось инсценировкой и мужчины сами стали фигурантами уголовного дела. Расследование уголовного дела проводилось СО-6 СУ УМВД РФ по г. Волгограду. Организатор аферы арестован, а его сообщники ожидают суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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