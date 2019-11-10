«Мы вам устроим!»: в Волгограде обманутые дольщики вышли на митинг





Дольщики проблемных жилищных комплексов "Династия" и "Адмиралтейский" вышли сегодня на санкционированный митинг. Как сообщает ИА "Высота 102", акция прошла на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда. В ней приняли участие примерно 80 человек, хотя организаторы заявляли, что на митинг выйдут 150 дольщиков. Граждане потребовали, чтобы застройщики выполнили свои обязательства, а власти - обещания по помощи в решении проблем достройки жилищных комплексов. Выступающими высказано намерение не снижать градус активности. "Будем проводить митинги регулярно, поедем с пикетами в Москву, даже готовы на голодовку. Мы вам устроим!", - судя по содержанию речей выступающих, люди настроены решительно. Примечательно, что никто из представителей власти на протестную акцию не пришел, хотя приглашения дольщиками были разосланы.





Ранее в Госстройнадзоре Волгоградской области ИА "Высота 102" пояснили, что процесс достройки проблемных комплексов новым инвестором не может войти в активную стадию, пока не завершится установленная законом о банкротстве процедура смены застройщика. Арбитражный суд должен вынести определение о начале конкурсного производства и назначенный конкурсный управляющий должен войти в курс дел на объектах. По версии дольщиков, ситуация сейчас зашла в тупик.





По итогам сегодняшней акции дольщики приняли резолюцию, которая будет направлена президенту страны, председателю правительства, в Минстрой РФ, в генпрокуратуру и губернатору Волгоградской области. В обращении содержатся требования о проведении служебной проверки на соответствие занимаемым должностям руководящих лиц регионального Госстройнадзора и отвечающих за профильные сферы чиновников администрации Волгограда. Кроме того, дольщики хотят, чтобы в срок до 20 ноября на стройплощадках ЖК началось активное строительство и объекты были сданы до 31 марта 2020 года.

Сегодняшняя акция прошла без происшествий. Когда люди расходились с митинга, они поздравили дежуривших на мероприятии полицейских с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел.

Напомним, в начале июля текущего года региональные власти официально рассказали СМИ о достигнутой в интересах дольщиков договоренности - 20-этажный ЖК "Династия" в Ворошиловском районе и два 21-этажных здания ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе Волгограда достроит ООО "СЗ "Валенсия", которое входит в группу "Крайс".

Многоэтажный дом ЖК "Династия" на улице Огарева, 21Б в Волгограде должен был быть достроен еще в 2015 году, так же как и дома ЖК "Адмиралтейский" на улице Фадеева.





