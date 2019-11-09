Общество

В преддверии митинга обманутых дольщиков в Госстройнадзоре Волгоградской области прокомментировали ситуацию

Общество 09.11.2019 19:54
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09.11.2019 19:54



В преддверии заявленного на 10 ноября митинга обманутых дольщиков ИА «Высота 102» обратилось за комментарием в Госстройнадзор Волгоградской области, чтобы выяснить, почему ситуация с решением вопроса по ЖК «Династия» и ЖК «Адмиралтейский» остается напряженной, несмотря на предпринятые усилия и достигнутые договоренности. Выяснилось, что процесс достройки проблемных комплексов новым инвестором не может войти в активную стадию, пока не завершится установленная законом о банкротстве процедура смены застройщика. Арбитражный суд должен вынести определение о начале конкурсного производства и назначенный конкурсный управляющий должен войти в курс дел на объектах.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», инициативная группа обманутых дольщиков ЖК «Династия» и «Адмиралтейский» согласовала проведение митинга на 10 ноября с 11 до 13 часов на площади перед зданием Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе Волгограда. Планируется участие 150 человек. Дольщики заявили сегодня информагентству, что не намерены отказываться от идеи проведения акции, так как считают, что «все вранье». Напомним, в начале июля текущего года региональные власти официально рассказали о достигнутой в интересах дольщиков договоренности - 20-этажный ЖК «Династия» в Ворошиловском районе и два 21-этажных здания ЖК «Адмиралтейский» в Красноармейском районе Волгограда достроит ООО «СЗ «Валенсия», которое входит в группу «Крайс». Называлась дата окончания достройки проблемных высоток - 2020 год. Однако, сейчас дольщики считают, что процесс решения их проблем затянулся. 

Многоэтажный дом ЖК «Династия» на улице Огарева, 21Б в Волгограде должен был быть достроен еще в 2015 году, так же как и дома ЖК «Адмиралтейский» на улице Фадеева. Дольщики не раз устраивали пикеты, собрания, стояли с плакатами у Минстроя в Москве, встречались с чиновниками Госстройнадзора, областной администрации, а также представителями застройщика. Известно, что по факту невыполнения застройщиком обязательств перед дольщиками возбуждено уголовное дело. В непростой ситуации находятся сотни семей, которые вложили деньги в долевое строительство, но до сих пор так и не дождались обещанных по договорам квартир.
 

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