Экология 26.09.2019 14:31
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26.09.2019 14:31
Несанкционированная свалка, на которой складировалось свыше 80 тонн отходов сельскохозяйственного производства, ликвидирована в Новоаннинском районе по требованию прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, иск был подан к местному фермеру - собственнику захламленного участка сельскохозяйственного назначения. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что вопреки требованиям законодательства он организовал на земельном участке складирование отходов 5 класса опасности. Суд требование прокуратуры удовлетворил, обязав фермера ликвидировать несанкционированную свалку. В настоящее время судебное решение фактически исполнено.
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