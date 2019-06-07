



Специалисты «Центра защиты леса Волгоградской области» оценили состояние знаменитого тополя, пережившего войну, который растет на Аллее Геров в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в волгоградском филиале ФБУ "Центр защиты леса". В ходе экспертизы, проведенной с помощью современного оборудования, установлено, что тополь имеет внутренние повреждения древесины (ядровая гниль) на 90% площади ствола. Знаменитому тополю удалось сохраниться за счет образовательной ткани, которая обеспечила рост дерева в толщину, образовав с внутренней стороны новый слой, состоящий из тонких проводящих сосудов, по которым вода и минеральные вещества поступают из корней в листья.

Данные измерений трудно назвать утешительными. В настоящий момент тополь представляет собой полую трубку с пустотами и участками рыхлой древесины.

Но дерево еще поживет – констатировали специалисты. Правда, учитывая, что дерево расположено в местах массового скопления людей, существует реальная опасность при усилении ветра и неблагоприятных погодных условиях облома ветвей в кроне или слома ствола с обрушением на проходящих людей. Поэтому эксперты учреждения посоветовали провести обрезку массивных скелетных ветвей, чтобы уменьшить нагрузку на основание тополя и повысить его устойчивость.