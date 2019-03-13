Расследования 13.03.2019 16:51
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13.03.2019 16:51
Меру пресечения в виде ареста избрал сегодня Центральный районный суд Волгограда одному из участников смертельной перестрелки во Фролово, в результате которого один человек погиб, а еще трое были ранены. Об этом сообщает ИА "Высота 102". Под стражей арестованный останется до 10 мая.
Напомним, конфликт произошел в воскресенье на улице Фроловской в городском округе. По данным следствия, около четырех часов вечера в офис, где сидели молодые люди, ворвались мужчины, с которыми до этого у них был конфликт. Незваные гости открыли стрельбу. В результате стычки четыре человека были госпитализированы, один из них позднее скончался. Четверо нападавших скрылись на машине “Mitsubishi”. Позднее их задержали полицейские и бойцы Росгвардии в Дзержинском районе Волгограда.
По данным информагентства, расследованием уголовного дела занимаются сотрудники регионального СУ СК России.
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