Федеральные новости

В Госдуме обсуждают возможность возвращения смертной казни в России

Федеральные новости 26.03.2024 14:29
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26.03.2024 14:29


Председатель Государственной думы Вячеслав Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни в России для террористов, передает V102.RU. 

- У нас в Конституции и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял. Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора. Поэтому не надо никаких референдумов — достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда, - сказал сегодня, 26 марта, Вячеслав Володин на пленарном заседании, где развернулась дискуссия по этому вопросу.

Спикер напомним, что Россия вышла из Совета Европы, потому соответствующие международные обязательства на нашу страну не распространяются. 

– Поэтому эта тема требует обсуждения, – добавил Володин, отметив, что подобные решения нужно принимать на холодную голову и просчитывать все последствия. 

В свою очередь глава профильного думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что по смертной казни «есть мораторий Конституционного суда, есть мораторий Президента».

Руководители и представители всех фракций в Госдуме РФ пришли к мнению, что в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» назрела необходимость реагирования на такие вызовы. 

– Нам необходимо проанализировать весь спектр законодательства, которое имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени. Давайте мы создадим рабочую группу. В нее войдут представители всех политических фракций, а также руководители профильных комитетов, – сказал Володин на пленарном заседании. 

Рабочую группу по  анализу законодательства в сферах безопасности и миграционной политики поручено возглавить зампредседателю Госдумы РФ Ирине Яровой.

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