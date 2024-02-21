В Волгограде в результате ЧП в квартире обгорел 35-летний мужчина





В Волгограде 35-летний мужчина получил ожоги половины тела в результате ЧП в ванной комнате. Происшествие, сообщает ИА Высота 102», произошло в Советском районе на ул. Петроградской в ночь на 21 февраля.

По сведениям собственных источников информагентства в экстренных службах, вызов поступил около 00.30 в дом №7 на указанной улице.

– В первом подъезде в одной из квартир на первом этаже помощь потребовалась молодому мужчине. По предварительным данным, он пострадал в результате воспламенения газовоздушной смеси. Причину предстоит выяснить. Пострадавший доставлен в ожоговый центр больницы №25. На момент госпитализации у него диагностировались ожоги 40% тела, – сообщают источники «Высоты 102».

Известно, что в ванной установлена газовая колонка. При этом сама она на момент прибытия экстренных служб не была повреждена, однако стена в помещении была частично разрушена.