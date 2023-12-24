Волгоградцы штурмуют ТЦ, чтобы поддержать выдвижение Путина

В Волгограде волонтеры с 23 декабря приступили к сбору подписей в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина для участия в предстоящих выборах. Как сообщает V102.RU, волгоградцы могут подать свой голос, как в реготделении Народного фронта, так и в специальных точках, расположенных в торговых центрах.





— Мы уверены, что вместе с Владимиром Владимировичем Путиным страна пойдет к новым свершениям, авторитет будет еще более высокий, стабильность во всех отношениях, — отметил на открытии избирательного штаба Путина в Волгограде сопредседатель Александр Струков.





Помимо Струкова в его состав вошли Александр Колесниченко, возглавляющий аграрное предприятие и директор «Волгоградского медицинского колледжа» Галина Генералова. Штаб призван следить за легитимностью выборной кампании и сбором подписей для регистрации. Последним занимаются специально обученные волонтеры.





Поддержать действующего президента можно в региональном отделении Народного фронта на Коммунистической, 6, который работает с 10.00 до 18.00 (1, 2 и 7 января — выходные дни). Также подать свой голос можно на специальных точках, размещенных в торговых центрах Волгограда.





Вы точно не пройдете мимо ярко-голубых стоек с надписью «Россия. Путин. 2024». При себе необходимо иметь паспорт. К примеру, сегодня, волгоградцы в буквальном смысле штурмовали торговые центры «Космос» и «Мармелад» в Кировском и Дзержинском районах Волгограда.





Отметим, Владимир Путин идет на выборы самовыдвиженцем. По закону, он обязан представить в Центризбирком не менее 300 000 подписей избирателей в свою поддержку до конца января.

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