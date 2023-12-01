



Фроловские чиновники пообещали организовать подвоз детей в дошкольные учреждения города, которые родители малышей выберут в связи с расселением филиала детсада №11 «Солнышко» на улице Рабочая, 48. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, в настоящее время данный вопрос прорабатывается с учетом потребностей всех родителей вне зависимости от места их проживания.

Напомним, накануне V102.RU сообщало о намерении чиновников расселить филиал детсада «Солнышко» в связи с размещением там учеников младших классов городской школы №3 на время ремонта. Родителям дошкольников предложили два варианта переселения – заброшенное здание детского сада на ул. Октябрьская, 87, где требуется ремонт, или основное здание дошкольного учреждения «Солнышко» на ул. Строителей, 142. Однако не все родители согласились с такими вариантами. Так, мам и пап не устраивало, что им пришлось бы за свой счет ремонтировать старый детский сад. А до удаленного основного здания учреждения из-за отсутствия общественного транспорта и дороговизны поездок на такси не все родители могли бы добираться.

В администрации Фроловского района пояснили «Высоте 102», что капитального ремонта школы №3, который запланирован на 2024 год, ждали очень давно.

– Школу ждут большие перемены, все здесь будет новое – начиная от парты и стула, заканчивая интерактивной панелью. Будут новые цифровые лаборатории по предметам, спортивный инвентарь и музыкальное оборудование, которого в школе никогда не было, новое оборудование в кабинете технологии (сегодня там стоят станки 1970-х годов). С момента постройки здания капремонта не было. Предстоит капитальный ремонт всех коммуникаций – теплоснабжение, водоснабжение и отведение, электрообеспечение, система автоматизированной пожарной сигнализации, видеонаблюдения. Станет современным пищеблок, полностью преобразован спортивный зал, коридоры, в которых расположены музей школы и краеведческий музей. Весь ремонт направлен на то, чтобы школа стала современной, соответствовала необходимым требованиям, – рассказали в администрации района.

Здесь же пояснили, что на время ремонта воспитанников детского сада «Солнышко» (2 смешанные группы в количестве 42 человек), где будет организован учебный процесс школьников начальных классов, предполагается разместить в основном здании учреждения по адресу ул. Строителей, 142 или в здании детского сада по адресу ул. Октябрьская, 87.

– Эта логистика рассматривалась с участием родительских комитетов и общественности. Мамам и папам предлагается самим выбрать, куда на время ремонта водить своего ребенка. Пожелания каждого рассматриваются в индивидуальном порядке. В городе 9 зданий детских садов, каждое из них можно использовать для временного размещения.

Также администрацией инициирован подвоз детей до временных учебных заведений. Через 9 месяцев (именно столько продлится ремонт) школьники вернутся в свои родные стены, а дошколята в родной садик, – заверили чиновники.

Однако первое собрание родителей филиала детсада «Солнышко» с участием чиновников вышло нервным. Большинство из мам воспитанников заявили, что категорически не согласны с предложенными вариантами и составили письмо в администрацию района с требованием оставить дошкольников в детсаду шаговой доступности, а младшеклассников переселить в другие школы на время ремонта.

В то же время в школе №3 провели собрание с родителями младшеклассников, которые высказались за переход детей в филиал детсада «Солнышко». Это удивило противников переселения.

– Конечно, они за, ведь их интересы не ущемляются, дети будут ходить в младшие классы в шаговой доступности от дома, как раньше наши дошколята, – пояснили родители.

Однако, на сегодня некоторые из вчерашних противников переселения уже поменяли свое мнение. Среди них в основном мамы, у которых дети ходят и в детский сад, и в младшие классы школы №3. Одна из таких – Дарья Аверина – пояснила журналисту информагентства свою позицию.

– Конечно, изначально мы все были против. Сейчас я уже смирилась – один мой ребенок младшеклассник, поэтому будет удобно, если он будет ходить в наш бывший детский сад. Ну а маленького придется переводить. В какой именно детский сад, я пока не знаю. Пойдем туда, куда перейдут наши воспитатели, – пояснила мама.

По словам Дарьи, чиновники сами виноваты в том, что переселение вызвало такое противодействие со стороны родителей.

– Во-первых, на собрании представители администрации не могли нам четко сказать, будет подвоз детей или нет. Во-вторых, чиновники должны были заранее нас оповестить о предстоящем ремонте школы и их планах о выселении наших детей. Они что, вчера только узнали, что школу будут ремонтировать? А так никакой конкретики от чиновников мы так и не услышали. Если бы нам предъявили четкий план действий, что собираются делать, как будет организован подвоз, по какому графику, на каком транспорте, родители спокойно бы выбрали варианты, которые их устраивают, – говорит женщина. – А так получилось, что людей поставили перед фактом и при этом не могли ответить на элементарные вопросы.

Между тем, противники переселения не собираются сдаваться.

– Нас пытаются уговорить больше не выступать, звонят воспитатели, просят успокоиться и больше никуда не жаловаться, – утверждают родители. – Говорят, что, если мы будем продолжать, то наш детский сад уже не откроется для нас, а, если откроется, то замучают проверками. К сожалению, вот такими методами у нас во Фролово решаются проблемы. Вместо того, чтобы наладить нормальный диалог, пугают и угрожают.