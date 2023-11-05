



В Минприроды России прошло совещание с исполнителями и участниками федпроекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Павел Барышев оценил ход реализации мероприятий по реабилитации водных объектов и строительства водопропускных сооружений. Об исполнении федерального бюджета отчитались Минстрой России, Минпромторг России, Росводресурсы, Росрыболовство, Росприроднадзор, сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство. В Минприроды России прошло совещание с исполнителями и участниками федпроекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Павел Барышев оценил ход реализации мероприятий по реабилитации водных объектов и строительства водопропускных сооружений. Об исполнении федерального бюджета отчитались Минстрой России, Минпромторг России, Росводресурсы, Росрыболовство, Росприроднадзор, сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство.

В частности, по линии Росводресурсов удалось перевыполнить план по строительству сооружений для пропуска воды и по экологической реабилитации водных объектов в Волгоградской и Астраханской областях. В Волго-Ахтубинской пойме уже функционируют 54 ВПС, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 3 объекта. При этом в плане на 2023 год значился показатель в 53 сооружения. Экологическая реабилитация завершилась на акватории свыше 1 тыс. га. На результате сказалось досрочное выполнение работ на озере Два Брата в Среднеахтубинском районе, подчеркнули в ведомстве.- Низовья Волги являются единственным незарегулированным участком реки, где сохранилась уникальная экосистема. Оздоровление территории наравне со строительством очистных сооружений и ликвидацией свалок выше по течению отражается на общем состоянии реки. Наша задача – позаботиться о природе, не забывая при этом о потребностях населения, - заявила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.Сейчас продолжается расчистка участков водных объектов Нижней Волги. К концу году также ожидается перевыполнение установленного на 2023 год показателя. Общая протяженность приведенных в порядок участков может составить 150,2 км вместо плана в 144,8 км.