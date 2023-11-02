Спорт

«Динамо-Синара» 3 ноября в Волгограде поборется за третью победу подряд

Спорт 02.11.2023 21:39
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02.11.2023 21:39


«Динамо-Синара» завтра, 3 ноября, в 18-30 на домашней арене проведет матч 11-го тура Суперлиги против московского «Луча». В СГЗ «Динамо» в 17-30 начнется развлекательная программа, в частности, выступят кавер-группа «Найт-Лайф» и чир-клуб «Примо». Ведущим мероприятия будет  Алексей Жариков, а комментатором -  Юрий Кушнарёв. Вход на матч свободный, сообщает V102.RU.
 
Завтрашняя встреча станет завершающей в первом круге. К данному отрезку бело-голубые подходят с показателями четырех побед, одного ничейного исхода и с пятью поражениями. В сумме это дало девять очков и седьмое промежуточное место в турнирной таблице. Преодолев небольшой кризис, волгоградская команда стала постепенно исправлять ситуацию после перерыва на сборные. В чемпионате  подопечные Олега Кулешова в последних играх разошлись миром с АГУ- «Адыиф», а следом обыграли дома «Университет» из Ижевска. С коллективом из Удмуртии динамовкам предстоит повторный поединок уже 7 ноября на выезде.
 
У бело-голубых было мало времени на отдых. Ещё 31 октября они в гостях провели выигрышный матч против «Ставрополья», который завершился со счетом 27:22. Наставник победительниц в интервью после успеха сделал акцент на важности результата на данном этапе. Кроме того, специалист похвалил в очередной раз своих гандболисток за самоотдачу и продемонстрированные волевые качества, несмотря на сопутствующие трудности. Также Кулешов отметил, что команда не очень довольна результатами в нынешнем сезоне, однако при этом у динамовских исполнительниц наблюдается индивидуальный прогресс в  игре  и это, по словам главного тренера, говорит о том, что клуб движется в правильном направлении.
 
Столичный «Луч» пока что не может занести текущий розыгрыш Суперлиги себе в актив.  Подопечные Дмитрия Балаченкова одержали всего лишь одну победу, а во всех остальных матчах уступили, в том числе,  в предыдущем туре дома  лидеру таблицы «Ростов-Дону» 26:35. Московский коллектив располагается на 11-й позиции, между недавними оппонентками «Синары» — «Ставропольем» и «Университетом».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото ГК «Динамо-Синара» VK.com
 


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