«Динамо-Синара» 3 ноября в Волгограде поборется за третью победу подряд





«Динамо-Синара» завтра, 3 ноября, в 18-30 на домашней арене проведет матч 11-го тура Суперлиги против московского «Луча». В СГЗ «Динамо» в 17-30 начнется развлекательная программа, в частности, выступят кавер-группа «Найт-Лайф» и чир-клуб «Примо». Ведущим мероприятия будет Алексей Жариков, а комментатором - Юрий Кушнарёв. Вход на матч свободный, сообщает V102.RU.





Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Завтрашняя встреча станет завершающей в первом круге. К данному отрезку бело-голубые подходят с показателями четырех побед, одного ничейного исхода и с пятью поражениями. В сумме это дало девять очков и седьмое промежуточное место в турнирной таблице. Преодолев небольшой кризис, волгоградская команда стала постепенно исправлять ситуацию после перерыва на сборные. В чемпионате подопечные Олега Кулешова в последних играх разошлись миром с АГУ- «Адыиф», а следом обыграли дома «Университет» из Ижевска. С коллективом из Удмуртии динамовкам предстоит повторный поединок уже 7 ноября на выезде.У бело-голубых было мало времени на отдых. Ещё 31 октября они в гостях провели выигрышный матч против «Ставрополья», который завершился со счетом 27:22. Наставник победительниц в интервью после успеха сделал акцент на важности результата на данном этапе. Кроме того, специалист похвалил в очередной раз своих гандболисток за самоотдачу и продемонстрированные волевые качества, несмотря на сопутствующие трудности. Также Кулешов отметил, что команда не очень довольна результатами в нынешнем сезоне, однако при этом у динамовских исполнительниц наблюдается индивидуальный прогресс в игре и это, по словам главного тренера, говорит о том, что клуб движется в правильном направлении.Столичный «Луч» пока что не может занести текущий розыгрыш Суперлиги себе в актив. Подопечные Дмитрия Балаченкова одержали всего лишь одну победу, а во всех остальных матчах уступили, в том числе, в предыдущем туре дома лидеру таблицы «Ростов-Дону» 26:35. Московский коллектив располагается на 11-й позиции, между недавними оппонентками «Синары» — «Ставропольем» и «Университетом».