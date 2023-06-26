«Вы обдираете стариков!»: в Михайловке «Водоканал» обложил пенсионеров многотысячными штрафами





В Волгоградской области разразился скандал, связанный с огромными штрафами, которые выставляет МУП «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство» потребителям. Как рассказали V102.RU местные жители, к пожилым людям приходят контролеры муниципального предприятия и после проверки счетчиков заявляют, что нарушена целостность и пломба прибора учета.

— Пенсионеры — люди законопослушные, постучали к ним дверь, сказали, что проверяют счетчики, они без какой-либо мысли, чем это для них обернется, пускали контролеров. Иногда бабушек просили принести тряпочку, чтобы пыль с прибора учета вытереть, а, когда хозяева возвращались, им заявляли, что счетчик вскрыт. И теперь им нужно платить по нормативу. Штрафы безумные — у кого-то около десяти тысяч рублей, у кого-то — тридцать, а некоторым и по восемьдесят предъявляли, — утверждают михайловцы.



По словам горожан, такие случаи произошли в Михайловке, в хуторах Сухов-2, Раковке и других населенных пунктах городского округа. Причем в основном среди «злодеев», которые якобы вскрывают собственные счетчики, чтобы потом попасть на огромные штрафы, пожилые и одиноко проживающие люди.



Соцсети переполнены похожими друг на друга историями.



— Был у нас год. Пришли две мадмеуазели. Сорвали пломбу и штраф 16 тысяч. Также и к бабушкам заходили. Срывали и выписывали штрафы. Человек шесть штрафанули, — пишет Наргиз Мамедова.



— Моей бабушке выписали штраф в 67 тысяч. Якобы была сорвана пломба в колодце, в который она физически не может спуститься. Показания всегда снимала я, пломба была в порядке, — вспоминает Жанна Благовещенская. — У нас была похожая ситуация. Мама живет одна, - делится Венера Шарафутдинова. — Позвонила, говорит, пришел контролер, у меня тут пломба сорвана. В тот момент у нее была онкология. Я сказала, сама решу этот вопрос. Дабы не нервировать ее, сказала, что все нормально, потихонечку оплатила штраф в 8 тысяч, которые, конечно, не были у меня лишними. Пусть тот, кто это делает, потратит мои деньги на похороны своих самых близких. Да, проклинаю и имею на это право. Пишу для умников, которые придут и будут защищать. Я думала, это только с нами, а оказалось, у них там свой бизнес. Сколько веревочке не виться, все равно конец будет. Бессовестные, знают, кого можно обмануть.



В такую же ситуацию попала недавно и мама Александры Щербаковой, Татьяна Николаевна Котова.



— 12 апреля в доме моей мамы была проведена проверка прибора учета контролерами «Водоканала» Бунеевой Т. В. и Агафоновой О. В. Контролер Бунеева заявила моей маме, что проволока на приборе учета отогнута, после чего выписала акт о нарушении целостности пломбы, а затем последовал штраф в размере 26 тысяч рублей. И мама, и я были в шоке. Я всегда снимала показания счетчика, у меня было фото последнего снятия показаний от марта, где видно, что с прибором все в порядке, однако мои доказательства в «Водоканале» не приняли. Предложили лишь скинуть штраф на несколько тысяч рублей, — рассказывает Александра. — А, мол, если вы не согласны, то идите в суд.



Рассказав свою историю в соцсетях, Александра нашла немало таких же потерпевших после визита контролеров.



— Самое страшное, что в основном попадают пожилые люди, наивные и доверчивые. В своём желании донести правду я пошла на приём к мэру города Михайловка Александру Тюрину. Он был очень участлив, выразил сочувствие и заверил, что в ближайшее время со мной свяжется директор «Водоканала» для урегулирования конфликта, однако никто так и не позвонил, — рассказывает Александра. — Тогда женщина повторно пришла на прием к Александру Тюрину уже в сопровождении видеооператора.



— В кабинете мэра присутствовали и представители «Водоканала». Я им прямо сказала, что они обдирают стариков и что моя мама должна отказаться от еды и лекарств, чтобы заплатить за то, чего она не совершала, то есть не обокрала «Водоканал». На что услышала совет решать этот вопрос в суде. Представитель «Водоканала» при этом убеждала меня, что контролеры не будут нарушать закон, так как у них есть семьи и дети. Мои аргументы они не слышали. Я их спрашивала, если бы мама действительно воровала воду, неужели она бы их спокойно пустила во двор? Меня пытались убедить, что представителям «Водоканала» все обязаны открывать двери. Я предложила провести экспертизу трубы, чтобы зафиксировать, что там не было никаких врезок, мы готовы были доказать, что моя мама воду не воровала. Проверка проводилась до сезона полива, в доме мамы имеется вывод воды на улице, который оплачивается фиксированной суммой, так что мотива красть ресурсы в обход прибора учета нет. А отсутствие канализации и наличие сливной ямы тоже является хорошим поводом экономить воду, что пенсионерка и делала, так как выкачать три куба воды и заплатить 800 рублей для бабушки весьма ощутимо. Вместо того, чтобы разобраться, представитель «Водоканала» заявила мне, что, так как я прописана у мамы, то заплатить штраф могу и я. То есть, я должна забрать эти деньги у своих двоих детей и отдать их «Водоканалу». Только за что?? — недоумевает Александра.



По словам жителей Михайловки, суд встает на сторону «Водоканала» в подобных ситуациях и обязывает михайловцев платить по выставленным предприятием счетам. Жители городского округа, которые уже попали в такие ловушки, делятся полезными советами, как не нарваться на сумасшедшие штрафы. Так, своим пожилым родственникам, которые проживают одни, они категорически запрещают пускать контролеров «Водоканала» и наказывают тут же позвонить близким, чтобы те присутствовали при осмотре приборов учета. Еще один путь избежать неприятностей после визита контролеров – снимать каждый их шаг и какие-либо манипуляции с прибором учета или около него на видео.



Александра Щербакова тоже не собирается сдаваться.



— Дойду до губернатора, до Москвы, чтобы добиться справедливости, но не позволю, чтобы на стариках зарабатывали таким подлым образом, — говорит она. — Сейчас мы собираем всех, кто пострадал от таких действий «Водоканала» и будем обращаться в правоохранительные органы с требованием провести проверку действий сотрудников предприятия.



Редакция V102.RU, в свою очередь, попросила прокомментировать ситуацию главу городского округа Александра Тюрина. В частности, мэру Михайловки отправлены вопросы о правомерности действий контролеров «Водоканала», о сумме взысканных штрафов за последний год. Также мы попросили пояснить главу городского округа, куда были направлены средства, полученные от граждан в качестве штрафных санкций.



Видео Григория Гудкова

