Происшествия

«Чуть сердце не остановилось»: жителей Елани в Волгоградской области 17 декабря напугали звуки взрывов

Происшествия 17.12.2022 16:50
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17.12.2022 16:50



Сегодня, 17 декабря, жители Еланского района Волгоградской области, где накануне с неба упал неопознанный предмет, перепугал страшный грохот.
- Слышно было на всю Елань. Я живу в центре, у меня аж весь дом задрожал. Я думала, что у меня потолок обвалился где-то, - рассказала ИА «Высота 102» местная жительница Алина.
По словам девушки, сильный взрыв прогремел около 16:00.
- Был один взрыв. Сложно описать, на что это похоже, потому что мне сравнить не с чем. Ну, взрыв и все, - рассказала собеседница агентства.
В местных пабликах жители Еланского района активно обсуждают произошедшее.  
- Что за ппц происходит, сходил в магазин,  чуть сердце не остановилось, - пишет Денис. 
- Даже в хуторе Морце слышно было, - сообщает Елена.
Люди делятся своими переживаниями и предположениями, что это могло быть. Многие сходятся на том, что саперы уничтожают то, что вчера свалилось с неба. Местные жители также возмущаются, что их никто о проведении работ не предупредил.
Напомним, что 16 декабря жителей Еланского района Волгоградской области напугало происшествие в районе населенных пунктов Набат, Крутой и Дубовое. Там  с неба упали неопознанные предметы. Некоторые обломки рухнули в поле, а в селе Дубовое один из них проломил крышу сарая. По словам жителей села, никто, к счастью, не пострадал. 
Местные жители предполагают, что это упала крылатая ракета Х-101. Однако военные, МЧС и представители власти информацию не подтверждают и никак не комментируют.
Глава района Дмитрий Литвинов накануне сообщил по первому происшествию, что упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре. В результате их падения никто не пострадал.
- По мере появления новой информации о случившемся жители района будут проинформированы через официальные паблики, социальные сети и СМИ, - пообещал накануне глава. Однако по состоянию на 16.30 субботы, 17 декабря, он больше ничего нового своим жителям не сообщал.  
В ГУ МЧС России по Волгоградской области ситуацию по-прежнему не комментируют.
Фото: Администрации Еланского городского поселения

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