Спорт

Волгоградский «Ротор» ушел в отпуск до 9 января

Спорт 28.11.2022 21:05
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28.11.2022 21:05



Футболисты и тренерский штаб "Ротора" во главе с Алексеем Стукаловым ушли в отпуск. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, команда соберется  после новогодних праздников 9 января и проведёт Волгограде углубленное медицинское обследование. Затем игроки отправятся  на первый тренировочный сбор.

По информации телеграм-канала «ProСПОРТ Волгоград», предсезонную подготовку сине-голубые  могут провести в Кисловодске. В начале этого года, напомним, «Ротор» выезжал на вторые и третьи сборы в Турцию.

По сведениям источника информагентства, руководство клуба намерено освежить команду, подписав контракты с несколькими новыми игроками. После окончания первой части сезона «Ротор», напомним, покинули два футболиста – полузащитник Олег Алейник и нападающий Андрей Козлов. Также из клуба уволился тренер вратарей Зураб Саная. Будущее еще нескольких игроков – под вопросом.

Фото сайта СК "Ротор"

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