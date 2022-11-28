Волгоградский «Ротор» ушел в отпуск до 9 января









Футболисты и тренерский штаб "Ротора" во главе с Алексеем Стукаловым ушли в отпуск. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, команда соберется после новогодних праздников 9 января и проведёт Волгограде углубленное медицинское обследование. Затем игроки отправятся на первый тренировочный сбор.





По информации телеграм-канала «ProСПОРТ Волгоград», предсезонную подготовку сине-голубые могут провести в Кисловодске. В начале этого года, напомним, «Ротор» выезжал на вторые и третьи сборы в Турцию.





По сведениям источника информагентства, руководство клуба намерено освежить команду, подписав контракты с несколькими новыми игроками. После окончания первой части сезона «Ротор», напомним, покинули два футболиста – полузащитник Олег Алейник и нападающий Андрей Козлов. Также из клуба уволился тренер вратарей Зураб Саная. Будущее еще нескольких игроков – под вопросом.