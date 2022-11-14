В Новониколаевском районе Волгоградской области примерно в 00.05 многотонный тягач с полуприцепом сбил насмерть женщину, переходившую дорогу.

— По предварительной информации, 36-летний водитель за рулем автомобиля Volvo FH 440 в составе полуприцепа двигался по федеральной трассе Р-22 «Каспий» со стороны Москвы в направлении Волгограда, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 676 километре автодороги водитель наехал на неустановленную женщину-пешехода.

По уточненным сведениям областного главка МВД, пешеход переходила дорогу в неустановленном месте в одежде без светоотражающих элементов. В результате аварии женщина скончалась. Устанавливается личность погибшей.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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