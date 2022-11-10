Бастрыкин взял на контроль ДТП с погибшим подростком в Волгограде

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о смертельном ДТП в Ворошиловском районе Волгограда. В аварии погиб 17-летний подросток, еще двое несовершеннолетних пострадали. Возбуждено уголовное дело.

— В Волгограде в результате ДТП с участием грузового автомобиля и иномарки погиб 17-летний водитель последней, а находившиеся в машине подростки с травмами были госпитализированы, — пояснили информагентству в пресс-службе СК РФ. — По поручению главы ведомства руководителем СУ СКР по Волгоградской области Василием Семеновым будет доложено о дорожно-транспортном происшествии с несовершеннолетними.

Дорожная авария с участием фуры Scania и легковой иномаркой Kia, по данным ГУ МВД по региону, произошла 8 ноября. Предварительно, 58-летний водитель за рулем грузовика двигался по улице Куприна со стороны улицы Садовой в направлении улицы Спокойной. Напротив дома № 36А по улице Куприна водитель при повороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с движущейся во встречном направлении иномаркой.

Находившийся за рулем легковушки 17-летний водитель без прав погиб на месте. 16-летняя пассажирка и 17-летний пассажир иномарки с травмами доставлены в больницу. В отношении водителя Scania решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области