Волгоград 11 ноября окутал густой туман

Расследования 11.11.2022 08:02
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11.11.2022 08:02
Густой туман опустился на Волгоград и область. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, а пешеходам - не переходить дорогу на запрещающий сигнал светофора, так как можно просто не увидеть машину, вынырнувшую из белого облака.
Туман в регионе прогнозируют и завтра, 12 ноября.
Между тем, в Волгограде ночью был небольшой мороз. Однако уже с завтрашнего дня и ночью, и днем будет уже теплее. Так, ночью ожидаются плюсовые температуры, а днем 12 ноября воздух прогреется до +12.
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