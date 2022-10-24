В лесничествах Волгоградской области к зиме высадят больше миллиона саженцев

В Волгоградской области до конца осени высадят более 1,3 млн сеянцев и саженцев на общей площади 320 га. Работы пройдут на территории 13 лесничеств в рамках компенсационного лесовосстановления.

– Самые большие площади под компенсационное лесовосстановление – по 40 га – выделено в Алексеевском и Ольховском районах, – рассказали информагентству в облкомприроды. – В Нижнечирском районе таких площадей 39 га, а в Михайловском – 30 га. ПРи этом специалисты Ольховского лесничества высадили 5 тысяч сеянцев ясеня, а всего в течение октября-ноября к высадке здесь планируется 160 тысяч таких деревьев.

В профильном комитете напоминают, что механизм компенсационного лесовосстановления подразумевает высадку зеленых насаждений взамен утраченных или пострадавших в ходе хозяйственной деятельности человека. Благодаря выращиванию новых деревьев на территории Волгоградской области удается сохранять экологический баланс. В целом под компенсационные высадки волгоградский регион готов предоставить участки общей площадью в 3,6 тыс. га.

– В план 2022 года в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» вошла высадка свыше 6 млн новых деревьев, – уточняют в облкомприроды. – Для решения поставленной задачи Волгоградская область продолжает работу по модернизации материально-технической базы лесничеств, созданию новых питомников по производству районированного семенного материала.





Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»