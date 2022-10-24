Экология

В лесничествах Волгоградской области к зиме высадят больше миллиона саженцев

Экология 24.10.2022 16:05
0
24.10.2022 16:05


В Волгоградской области до конца осени высадят более 1,3 млн сеянцев и саженцев на общей площади 320 га. Работы пройдут на территории 13 лесничеств в рамках компенсационного лесовосстановления. 

Самые большие площади под компенсационное лесовосстановление – по 40 га – выделено в Алексеевском и Ольховском районах, – рассказали информагентству в облкомприроды. – В Нижнечирском районе таких площадей 39 га, а в Михайловском – 30 га. ПРи этом специалисты Ольховского лесничества высадили 5 тысяч сеянцев ясеня, а всего в течение октября-ноября к высадке здесь планируется 160 тысяч таких деревьев.

В профильном комитете напоминают, что механизм компенсационного лесовосстановления подразумевает высадку зеленых насаждений взамен утраченных или пострадавших в ходе хозяйственной деятельности человека. Благодаря  выращиванию новых деревьев на территории Волгоградской области удается сохранять экологический баланс. В целом под компенсационные высадки волгоградский регион готов предоставить участки общей площадью в 3,6 тыс. га.

В план 2022 года в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» вошла высадка свыше 6 млн новых деревьев, – уточняют в облкомприроды. – Для решения поставленной задачи Волгоградская область продолжает работу по модернизации материально-технической базы лесничеств, созданию новых питомников по производству районированного семенного материала.


Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
23.10.2022 16:49
Экология 23.10.2022 16:49
Комментарии

0
Далее
Экология
21.10.2022 20:10
Экология 21.10.2022 20:10
Комментарии

0
Далее
Экология
19.10.2022 14:45
Экология 19.10.2022 14:45
Комментарии

0
Далее
Экология
18.10.2022 12:55
Экология 18.10.2022 12:55
Комментарии 0

0
Далее
Экология
15.10.2022 07:15
Экология 15.10.2022 07:15
Комментарии

0
Далее
Экология
14.10.2022 09:51
Экология 14.10.2022 09:51
Комментарии

0
Далее
Экология
13.10.2022 16:41
Экология 13.10.2022 16:41
Комментарии

0
Далее
Экология
13.10.2022 16:27
Экология 13.10.2022 16:27
Комментарии

0
Далее
Экология
12.10.2022 17:58
Экология 12.10.2022 17:58
Комментарии

0
Далее
Экология
12.10.2022 15:37
Экология 12.10.2022 15:37
Комментарии

0
Далее
Экология
11.10.2022 13:18
Экология 11.10.2022 13:18
Комментарии

0
Далее
Экология
11.10.2022 07:40
Экология 11.10.2022 07:40
Комментарии

0
Далее
Экология
10.10.2022 21:29
Экология 10.10.2022 21:29
Комментарии

0
Далее
Экология
10.10.2022 12:36
Экология 10.10.2022 12:36
Комментарии

0
Далее
Экология
07.10.2022 15:48
Экология 07.10.2022 15:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:03
В Волгограде ищут подрядчика на продолжение реконструкции НЭТа за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
19:49
К охотугодьям Городищеснкого района возникли вопросы у контролеровСмотреть фотографии
19:47
«Ну как, клюет?»: житель Волгоградской области устроил рыбалку в луже райцентраСмотреть фотографииCмотреть видео
19:18
Банк «Открытие»: на этот раз регулятор не станет менять ключевую ставкуСмотреть фотографии
19:16
Определилась заявка сборной России по регби на матч в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:50
Под Волгоградом осудят предпринимателя за гибель 13-летнего подростка на недостроеСмотреть фотографии
18:44
Неизлечимый вирус поразил коров на ферме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:05
«Чем мы так провинились?»: чиновники бросили отрезанных бездорожьем хуторян в Волгоградской области на самовыживаниеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:42
Отряд казаков-добровольцев из Волгоградской области отправился в зону СВОСмотреть фотографии
17:31
Регионы доложат Путину о выплатах мобилизованным и их семьямСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде осудят врача за продажу прививочных сертификатовСмотреть фотографии
16:32
Федеральный канал снял travel-видео в волгоградском политехеСмотреть фотографии
16:26
Терпел четыре дня: облздрав подтвердил смертельное отравление волгоградца грибамиСмотреть фотографии
16:15
«Мы общаемся непрерывно и волнуемся, если нам просто не перезвонили»Смотреть фотографии
16:05
В лесничествах Волгоградской области к зиме высадят больше миллиона саженцевСмотреть фотографии
14:50
Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетамСмотреть фотографии
14:45
«Мы стали заложниками пандемии»: волгоградский врач перед приговором выступил с открытым обращениемСмотреть фотографииCмотреть видео
14:39
Удирающий от экипажей ДПС водитель попал на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:25
МегаФон построил сеть на Эльбрусе к началу горнолыжного сезонаСмотреть фотографии
14:22
В Волгограде на остановке «ЦПКиО» Hyundai после ДТП вылетел на трамвайные путиСмотреть фотографии
14:05
Обладмин: с начала года в регионе ввели в строй 110 новых объектовСмотреть фотографии
13:13
В Волгоградской области «Россети Юг» обеспечили электроэнергией две зерносушилки и механизированный токСмотреть фотографии
13:12
В Волгограде Василий Андрущенко возглавил областной Совет ветеранов спортаСмотреть фотографии
13:12
Фантомного продавца рыбы разоблачили в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:51
Житель Калача-на-Дону умер от отравления грибами в КБ №25 ВолгоградаСмотреть фотографии
12:43
Под Волгоградом компенсацию за укус бродячей собаки взыскали с администрацииСмотреть фотографии
12:35
ДК и две школы остаются без тепла в Волгоградской области из-за счетчикаСмотреть фотографии
12:30
Дальше действовать будет #ШКЛТ: юмористический сериал для всей семьи покажет WinkСмотреть фотографии
12:27
«Как ходить к мальчишкам?»: родители погибших в СВО солдат напомнили Блошкину об обещанном визите в КамышинСмотреть фотографии
11:38
В школы Волгограда 24 октября поступили сообщения с угрозамиСмотреть фотографии
 