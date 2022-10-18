







Под стражу в Волгограде заключен 19-летний житель Приморского края, который подозревается в надругательстве над 12-летней девочкой. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, по решению Краснооктябрьского районного суда он будет находиться под арестом в СИЗО до 21 ноября текущего года.

По версии следствия, преступление житель Приморья совершил в Волгограде 20 сентября. Он встретил на улице девочку, против ее воли затащил в заброшенный дом, где совершил насильственные действия сексуального характера. После этого насильник уехал автостопом в Приморский край. Его объявили в федеральный розыск и через несколько дней задержали.

В ходе допроса он сознался в совершении данного преступления.

Фигурант уголовного дела и его адвокат возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, просили применить подписку о невыезде.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



