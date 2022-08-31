В больницу №25 Волгограда к вечеру 31 августа перевели из Дубовской ЦРБ еще трех пациентов, пострадавших в аварии на федеральной трассе. В ближайшее время, сообщили ИА «Высота 102» в облздраве, в областной центр транспортируют четвертого пострадавшего.

– Трое пациентов, двое мужчин и одна женщина доставлены в больницу скорой медицинской помощи №25, в настоящее время обследуются на койках динамического наблюдения в условиях приемного отделения, – прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области. – Четвертый пострадавший также планируется к перегоспитализации в больницу № 25.

Состояние ребенка 2021 года рождения, доставленного в Дубовскую ЦРБ по-прежнему оценивается врачами как тяжелое.

– Ребенок получает лечение в условиях реанимации в Дубовке, – сообщили в облздраве информагентству.

Напомним, днем 31 августа в реанимацию больницы № 7 Волгограда были экстренно доставлены дети в возрасте 10 и 14 лет, еще одна девочка в возрасте 12 лет помещена в хирургическое отделение.

Из всех, находившихся в иномарках, столкнувшихся на трассе в Дубовском районе, незначительные травмы получил лишь водитель Opel Zefira. В ДТП погиб 39-летний житель Уфы, находившийся на пассажирском месте в Hyundai NF.





По предварительным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, виновником аварии со смертельным исходом стал водитель Hyundai NF. Не выдержав безопасную скорость, он предпринял резкое торможение, в результате чего оказался на встречной полосе, где и произошло лобовое столкновение с Opel.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области