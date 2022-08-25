В Волгоградской области нашли четверых пропавших подростков





За сутки полицейские установили местонахождение четверых пропавших подростков в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне в полиции зарегистрировали сообщения из Камышина, Волгограда и Волжского.

- Все дети найдены, противоправных действий в отношении несовершеннолетних не совершено, - пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. - К несовершеннолетним будут применены меры профилактического характера и иные меры воздействия в соответствии с законодательством.

В Камышине разыскивалась 15-летняя школьница. В Волжском полицейским удалось найти пропавшего накануне 12-летнего Антона Журавлева, который ушел 24 августа рано утром из дома, прихватив с собой велосипед и черный рюкзак. В Волгограде также удалось оперативно разыскать 10-летнего мальчика и 13-летнюю девочку.

В причинах поступков подростков разбираются инспекторы ПДН. Родителей в свою очередь, могут привлечь к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.