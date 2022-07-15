Под Волгоградом 50 тысяч молодой стерляди выпустили в Волгу: видео

Экология 15.07.2022 15:18
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15.07.2022 15:18
Сегодня, 15 июля, в Волгоградской области около 50 тысяч штук молодой стерляди выпустили в Волгу.
Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, это компенсационный выпуск, который проводит одно из волгоградских предприятий в рамках искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов.
Молодь стерляди, прежде чем отправиться в естественный водоем, обитала в огромных резервуарах. На мероприятии присутствовали представители природоохранной прокуратуры, территориального управления Росрыболовства, волгоградского филиала ФГБНУ «ВНИРО», комитета сельского хозяйства Волгоградской области и Нижневолжского филиала ФГБУ «Главрыбвод».
Молодь стерляди выпустили в Волгоградское водохранилище вблизи села Пичуга Дубовского района.
Фото и видео: Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры
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