Пятнистые и благородные олени расплодились в Волгоградской области

Популяция лосей, косуль, благородных и пятнистых оленей увеличилась в Волгоградской области за прошедший год. Особей копытных животных пересчитали сотрудники регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии в рамках ежегодного мониторинга.
К настоящему моменту в Волгоградской области водятся 2141 лось, 398 благородных оленей и более 14 тысяч косуль. Пятнистые олени являются относительно новым для региона видом животных. Впервые их зарегистрировали в Камышинском и Жирновском районах в 2017 году в количестве 12 особей. За пять лет они размножились – сейчас специалисты облкомприроды насчитали 65 животных. По данным ведомства, они чувствуют себя в условиях Волгоградской области достаточно комфортно.
Вместе с тем в Волгоградской области сократилась популяция хищников, которые наносят ущерб сельхозтоваропроизводителям и рыбному хозяйству, а также переносят опасные болезни. Количество лисиц уменьшилось с 10,5 тысяч до 8,6 тысяч особей, шакалов – с 1039 до 949, волков – с 243 до 161 особи. Их численность регулируется искусственно, чтобы удерживать ее на предельно допустимом уровне.