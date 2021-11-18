Экономика

Сбер признан лучшим банком в кредитовании малого бизнеса в России

Экономика 18.11.2021 10:12 Новости компаний
0
18.11.2021 10:12 Новости компаний


Сбер получил награду «Лучший банк в кредитовании малого бизнеса» по версии премии Frank Small Business Loans Award 2021. Банк также победил в номинации «Минимальный пакет документов в кредитовании малого бизнеса». Эти награды вручены по итогам исследования Frank RG «Кредитование малого бизнеса в России — 2021».
"Нам очень приятно стать победителями премии Frank Small Business Loans Award в главной номинации — лучший банк в кредитовании малого бизнеса. Хочу подчеркнуть, что это труд всей нашей большой команды, которая каждый день работает над тем, чтобы предпринимателю было легко и удобно получить кредит на развитие своего бизнеса. В последнее время мы приложили много усилий для того, чтобы финансирование для малого бизнеса было доступно в режиме 24 на 7 и предоставлялось клиентам в течение нескольких минут без посещения офисов и предоставления бумажных документов. Нам удалось этого добиться, и мы не собираемся останавливаться. Дальше будет ещё быстрее и удобнее. Мы продолжим развивать различные форматы кредитования и рассрочки, в том числе на маркетплейсах крупных компаний, будем реализовывать государственные и собственные программы поддержки бизнеса, расширять набор сервисов для повышения эффективности ведения бизнеса от компаний экосистемы Сбера — одним словом, будем делать всё возможное, чтобы предпринимателям было ещё выгоднее, проще и комфортнее с нами взаимодействовать", - комментирует Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.
Frank RG вручает награды за лучшие продукты, которые оценивает по сотне параметров — от тарифов до бизнес-модели, от надёжности до удобства в использовании. Награда Frank RG — это знак качества на рынке банковских услуг.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
17.11.2021 18:44
Экономика 17.11.2021 18:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 14:12
Экономика 17.11.2021 14:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 11:45
Экономика 17.11.2021 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 10:49
Экономика 17.11.2021 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 10:30
Экономика 17.11.2021 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 10:09
Экономика 17.11.2021 10:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 09:42
Экономика 17.11.2021 09:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 09:10
Экономика 17.11.2021 09:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2021 08:43
Экономика 17.11.2021 08:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2021 16:50
Экономика 16.11.2021 16:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2021 15:08
Экономика 16.11.2021 15:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2021 14:19
Экономика 16.11.2021 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2021 11:19
Экономика 16.11.2021 11:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2021 11:15
Экономика 16.11.2021 11:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.11.2021 10:38
Экономика 16.11.2021 10:38
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:42
Новый год в СИЗО Волгограда встретит подозреваемый по делу о ложной вакцинации врач-терапевтСмотреть фотографии
10:15
Спецслужбы проводят в Волгоградской области плановые ученияСмотреть фотографии
10:05
На волгоградских дорогах из-за тумана бьются машиныСмотреть фотографии
09:51
Студенты Волгоградского медуниверситета наберутся опыта в московских клиникахСмотреть фотографии
09:48
На улице Ангарской в Волгограде ограничат движение большегрузовСмотреть фотографии
07:52
Из Волгограда откроют прямые авиарейсы в УзбекистанСмотреть фотографии
21:31
Под Волгоградом нашли пельмени с африканской чумойСмотреть фотографии
20:02
Мама скончавшегося в волгоградском СИЗО арестанта пожаловалась директору ФСБ на следователейСмотреть фотографии
18:58
ПСБ назвал лучших среди предпринимателей Волгограда и области и провел мастер-класс «Чат-банк для бизнеса»Смотреть фотографии
18:04
«Сколько можно позориться»: волгоградский «Ротор» проиграл клубу из ЛипецкаСмотреть фотографии
17:47
«Это вызовет избыточную агрессию»: депутаты Волгоградской облдумы ужесточили штрафы для упрямых безмасочниковСмотреть фотографииCмотреть видео
17:01
Волгоградских судей обязали пересмотреть дело о кладбищенских войнахСмотреть фотографии
16:48
От коронавируса скончался артист музыкального театра в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде ДТП с грузовиком перекрыло трамвайные путиСмотреть фотографии
16:07
В Волгограде устраняют последствия внезапной остановки котельнойСмотреть фотографии
15:50
Осквернителя памятника жертвам Холокоста задержали в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:13
Волгоградских участковых полиции поздравили с 98-летием службыСмотреть фотографии
14:35
Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
14:30
Самолету-памятнику в Волгограде добавили мрамораСмотреть фотографии
13:08
Разыскиваемого за двойное убийство в Коврове задержали в такси под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:29
Три кандидата вышли в финал конкурса на должность мэра ВолгоградаСмотреть фотографии
12:11
Водителя с 248 неоплаченными штрафами задержали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:45
Предприятия группы компаний «НИКОХИМ» увеличили платежи в бюджеты всех уровнейСмотреть фотографии
11:35
Коронавирус в Волгоградской области стал распространяться медленнееСмотреть фотографии
10:50
В Волжском насмерть сбили пешеходаСмотреть фотографии
10:35
Новый Volkswagen Teramont: семейный кроссовер уже в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:21
Суд расторг сделку бизнес-леди с волгоградской подземкойСмотреть фотографии
10:00
Крыша цеха загорелась на заводе «Красный Октябрь» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:45
В Волгограде досрочно открывают ледовый катокСмотреть фотографии
09:26
Волгоградская область получила 41400 доз дефицитного «Спутник Лайт»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 