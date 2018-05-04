В Астрахани бывший инкассатор намеревался убить коллег и похитить 100 миллионов

В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника областного управления инкассации, подозреваемого в подготовке к разбойному нападению и убийству людей, сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального СУ СК России, в начале марта этого года подозреваемый разработал план нападения на инкассаторскую машину и привлёк для этого своего знакомого. Согласно плану, мужчины должны были приобрести огнестрельное оружие, а затем, зная маршрут передвижения инкассаторов, напасть и убить их. После этого фигуранты планировали перегнать автомобиль в заранее приготовленное место в степи около села Рассвет и похитить не менее 100 миллионов рублей.

«С целью придания видимости совершения данного преступления одним из находившихся в автомобиле инкассаторов, организатор планировал совместно с напарником спрятать тело одного из убитых в заранее подготовленную яму. Таким образом, согласно плану, подозреваемым в совершении указанного преступления должен был стать пропавший инкассатор. Однако знакомый, пообещав оказать содействие, отказался от участия в нападении и сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы», - сообщили в ведомстве.

В связи с этим сотрудники уголовного розыска УМВД России по области организовали оперативно-технические мероприятия, в процессе которых под контролем сотрудников полиции заявитель познакомил организатора нападения с предполагаемым продавцом оружия, которым выступил оперативный сотрудник. В итоге бывшего сотрудника областного управления инкассации задержали во время покупки пистолета Макарова с глушителем за 40 тысяч рублей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.