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Астрахань
 05.05.2018 06:35

В Астрахани бывший инкассатор намеревался убить коллег и похитить 100 миллионов


В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника областного управления инкассации, подозреваемого в подготовке к разбойному нападению и убийству людей, сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального СУ СК России, в начале марта этого года подозреваемый разработал план нападения на инкассаторскую машину и привлёк для этого своего знакомого. Согласно плану, мужчины должны были приобрести огнестрельное оружие, а затем, зная маршрут передвижения инкассаторов, напасть и убить их. После этого фигуранты планировали перегнать автомобиль в заранее приготовленное место в степи около села Рассвет и похитить не менее 100 миллионов рублей.
«С целью придания видимости совершения данного преступления одним из находившихся в автомобиле инкассаторов, организатор планировал совместно с напарником спрятать тело одного из убитых в заранее подготовленную яму. Таким образом, согласно плану, подозреваемым в совершении указанного преступления должен был стать пропавший инкассатор. Однако знакомый, пообещав оказать содействие, отказался от участия в нападении и сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы», - сообщили в ведомстве.
В связи с этим сотрудники уголовного розыска УМВД России по области организовали оперативно-технические мероприятия, в процессе которых под контролем сотрудников полиции заявитель познакомил организатора нападения с предполагаемым продавцом оружия, которым выступил оперативный сотрудник. В итоге бывшего сотрудника областного управления инкассации задержали во время покупки пистолета Макарова с глушителем за 40 тысяч рублей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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Политика 04.05.2018 18:11

Аппаратчиков мэрии Волгограда понизят в должностях во благо бюджета 1,5 млн рублей бюджета Волгограда будет сэкономлено только во втором полугодии 2018 года благодаря оргштатным изменениям в мэрии. Как стало известно ИА «Высота 102», все комитеты, входящие в состав аппарата администрации, реорганизуются в управления. Одних председателей комитетов понизят в должностях до начальников управлений, других и вовсе  сократят. Снижение затрат на зарплаты руководящего состава подразделений и позволит сохранить в казне лишнюю «копеечку».  В целом, за последние два года планомерная работа по оптимизация бюджетных расходов на содержание администрации города дала экономию бюджета в сумме свыше 200 млн рублей.
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Политика 04.05.2018 18:10

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Общество 04.05.2018 16:47

В 2017 году расходы на содержание представительства Волгоградской области в Москве обошлось региональному бюджету в 35,1 миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет КСП, в 2016 году эта сумма была скромнее – 32,5 миллиона рублей. Расходы увеличились более чем на 8%. Существенный рост расходов зафиксирован по статье оплата труда и начисления на оплату труда. Связано это с увеличением фонда оплаты труда руководителя и соответственно – дополнительных и единовременных выплат, а также материальной помощи при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и ежеквартального денежного поощрения лицам, замещающим госдолжности. Также в представительстве увеличили траты на закупку оргтехники и бытовой техники,...
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Волгоградская компания строит под Волгодонском мусороперерабатывающий комплекс ГК "Чистый город" выступает инвестором строительства первого в Ростовской области мусороперерабатывающего комплекса. Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, разместится он в нескольких километрах от Волгодонска и будет обслуживать 10 близлежащих муниципальных образований. Первый камень, символизирующий строительство нового объекта, заложили сегодня заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш и председатель Совета директоров ГК "Чистый город" Полина Вергун. Реализация проекта уже началась. Строители приступили к возведению первого этапа – полигона размещения твердых коммунальных и промышленных отходов. Особое внимание в проекте уделено защите грунтовых и подпочвенных вод от попадания загрязняющих веществ: используются современные...
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Происшествия 04.05.2018 15:01

Применить табельное оружие для задержания нарушителей пришлось полицейским в Чернышковском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, на восьмом километре дороги "Цимлянск-Нижнегнутов-Чернышковский" сотрудники ДПС  заметили ехавшую в сторону водоема "Ниву" с номерами Ростовской области. Стражи порядка дали водителю сигнал остановиться, но тот попытался скрыться на своем авто. Полицейские пустились в погоню. Чтобы задержать нарушителя, после предупредительных выстрелов, они открыли огонь по колесам. Однако водитель и не думал тормозить, но вскоре потерял управление и машина улетела в кювет. Оказалось, что водитель и его пассажир были пьяны. Также в их транспорте полицейские...
Прочитана: 5381 раз
Происшествия 04.05.2018 14:17

Подозреваемого в убийстве собственной матери арестовали сегодня в Волгограде. Как сообщил ИА "Высота 102" старший следователь СО Центрального района Сергей Домнышев, такое решение принял Центральный районный суд. Трагедия случилась 1 мая в одной из квартир дома № 54 по улице Коммунистической. 52-летняя женщина и ее 32-летний сын отмечали праздник и пили водку. По словам самого подозреваемого, во время застольного разговора, мать начала сравнивать его со своим умершим супругом, говорить, что он также не работал, а только пил. Разозлившись, сын выхватил из кармана нож, который когда-то подарил ему отец, и нанес матери четыре удара в шею. Затем он толкнул ее, истекающую...
Прочитана: 3671 раз
Общество 04.05.2018 13:53

Остановка у торгового центра «Европа Сити Молл» станет конечной для трамваев линии СТ-2 на период проведения 9 мая финала Кубка России и игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ – в Волгограде это 18, 22, 25 и 28 июня. Об этом сообщили ИА «Высота 1022 в мэрии Волгограда. В настоящее время здесь расширено и обустроено покрытие посадочной площадки, площадь которой увеличится в 10 раз, с существующих 55 до 560 кв. м. Новый остановочный павильон будет выполнен из металла и закаленного стекла. Павильон оснастят удобной скамьей, изготовленной из натуральных материалов – дерева и гранита. Прилегающую к павильону территорию благоустроят.   ...
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Расследования 04.05.2018 12:52

Председатель правления сельскохозяйственного кредитно-сберегательного потребительского кооператива "21 Век" предстанет перед судом за присвоение вверенного ему имущества. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, он также обвиняется в злоупотреблении полномочиями.  По версии следствия, в феврале 2017 года обвиняемый продал приобретенный на деньги пайщиков и принадлежащий кооперативу легковой автомобиль. Полученными средствами в сумме 400 тысяч рублей он распорядился по своему усмотрению. Вину в инкриминируемых деяниях председатель кооператива не признал. За содеянное ему грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Ленинскому району Волгоградской области. В отношении обвиняемого, уточнили в прокуратуре, также проводится...
Прочитана: 2221 раз
Экономика 04.05.2018 12:35

На ВТЗ провели День безопасности в металлургии На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), прошли мероприятия в рамках Дня безопасности в металлургии (SteelSafetyDay 2018).  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВТЗ, на заводе был проведен детальный аудит условий охраны труда и промышленной безопасности с акцентом на выполнение мер по снижению рисков травматизма и развитию культуры безопасности на предприятии. Производственные подразделения завода проинспектировал генеральный директор ТМК Александр Ширяев, после чего состоялось итоговое совещание с участием управляющего директора ВТЗ Сергея Четверикова, начальников цехов, руководителей и специалистов по промышленной безопасности и охране труда. Александр Ширяев отметил, что ТМК не первый год...
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В Волгоградской области за год установили имена более 2 тысяч погибших на фронте
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Регионы России – о работе регоператоров «Управление отходами» по обращению с отходамиКомментарии18
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В Волгограде открыли мемориальную доску игроку сталинградского "Трактора"
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Волгоградская компания строит под Волгодонском мусороперерабатывающий комплексКомментарии12
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В центре Волгограда водители автобусов устроили потасовку
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В Волгоградской области директора школы наказали за неправильные учебники
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