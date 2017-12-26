Астраханская область – мощный экономический центр на юге России





Губернатор Астраханской области Александр Жилкин выступил с итоговым докладом о развитии региона в 2017 году. Он отметил, что несмотря на кризис, региону удалось стать мощным экономическим центром на юге России, лидером по темпам развития, сообщает ИА «Астрахань 24».

Так, в уходящем году темпы роста валового регионального продукта – основного показателя развития территории – превышают 110%, в то время как общероссийские показатели – 102%. Индекс промпроизводства превысил 30% (по России – 2%).

«По итогам года мы впервые превысим рубеж в 100 млрд рублей по собираемости налогов с нашей территории во все уровни бюджетов, – заявил губернатор. – Объём доходной части консолидированного бюджета оценивается на уровне 41 млрд рублей, что было бы невозможно без роста реального сектора региональной экономики. При этом традиционно бюджет сохраняет свою социальную направленность». По словам главы региона, треть астраханского ВРП составляют инвестиции. В этом году это 125 млрд рублей. Основная доля традиционно принадлежит нефтяникам и газовикам. Астраханская область продолжает важный проект – газификацию региона. Сегодня её уровень – 86%.