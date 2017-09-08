Проезд в астраханских троллейбусах вырастет на 5 рублей

Задержан подозреваемый в ограблении квартиры 65-летнего жителя города Пятиморска Калачевского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на преступление пошел 29-летний знакомый пенсионера, который до этого не раз занимал у него деньги. Живший неподалеку молодой человек часто бывал в доме пожилого мужчины и знал, где тот хранит ценности. В первый раз сосед "позаимствовал" пять тысяч рублей, но потерпевший не стал заявлять в полицию о пропаже денег. Во второй раз мужчина решился на ограбление, когда пенсионер отправился на отдых. Молодой человек забрался в квартиру через балконную дверь и похитил еще семь тысяч рублей. Вернувшийся с отдыха хозяин жилища...

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