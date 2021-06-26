Юный мопедист не уступил дорогу и угодил в больницу в Волгограде

Происшествия 26.06.2021 10:32
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26.06.2021 10:32
Авария с участием 13-летнего школьника на мопеде произошла в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, накануне вечером подросток, управляя мопедом «Кросс», напротив дома №48А по улице Дружбы народов, не уступил дорогу автомобилю «Opel Astra» и совершил с ним столкновение. В результате школьника с различными травмами госпитализировали в больницу.
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