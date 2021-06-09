Депутат Госдумы от Волгоградской области досрочно сложила полномочия





Нина Черняева досрочно сложила с себя полномочия депутата Госдумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости, депутат Госдумы от "Единой России", член комитета по охране здоровья Нина Черняева обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой досрочно сложить с нее полномочия депутата со 2 августа 2021 года. Соответствующий проект - "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы" внесла в базу данных комиссия ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

Напомним, в марте этого года Нина Черняева на встрече главы региона с членами областного союза женщин заявила, что не будет больше баллотироваться в депутаты, так как считает, что «кресло в Госдуме не должно быть пожизненным». Тогда же она озвучила намерение сосредоточиться на общественной работе в регионе. Через некоторое время еще двое депутатов Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко и Татьяна Цыбизова выступили с такими же заявлениями.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в сентябре этого года.