Политика

Депутат Госдумы от Волгоградской области досрочно сложила полномочия

Политика 09.06.2021 17:04
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09.06.2021 17:04


Нина Черняева досрочно сложила с себя полномочия депутата Госдумы. Как сообщает  ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости, депутат Госдумы от "Единой России", член комитета по охране здоровья Нина Черняева обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой досрочно сложить с нее полномочия депутата со 2 августа 2021 года. Соответствующий проект - "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной Думы"  внесла в базу данных комиссия ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.
Напомним, в марте этого года Нина Черняева на встрече главы региона с членами областного  союза женщин  заявила, что не будет больше баллотироваться в депутаты, так как считает, что «кресло в Госдуме не должно быть пожизненным». Тогда же она озвучила намерение сосредоточиться на общественной работе в регионе. Через некоторое время еще двое депутатов Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко и Татьяна Цыбизова выступили с такими же заявлениями. 
Напомним, выборы в Госдуму пройдут в сентябре этого года. 

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