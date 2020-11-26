В Волжском задержали партию раков-«нелегалов»





Незаконный груз был обнаружен в автомобиле, который следовал из Старополтавского района, и был остановлен на одном из постов ДПС в Волжском. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, в автомобиле находилось 500 килограммов раков речных, которые гражданин вез для реализации в торговых точках без ветеринарных сопроводительных документов. При этом с 1 июля 2018 года ветеринарные сопроводительные документы должны оформляться в электронном виде с помощью федеральной государственной информационной системы «Меркурий». Всех раков, как уточнили информагентству в региональном главке МВД, выпустили в естественную среду обитания. Всего было обнаружено 17094 особи, из которых свыше 8,8 тысячи были размером менее 10 сантиметров. По правилам рыболовства такие раки запрещены к вылову. Примечательно, что эта крупная партия раков была задержана еще 18 сентября, но управление Россельхознадзора сообщило об этом только сегодня.

За перевозку поднадзорной продукции без необходимых документов сотрудниками Россельхознадзора физическое лицо привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа.



