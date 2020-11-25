Нехороший тренд проявился по итогам массовой проверки водителей в Волгограде и Волжском





Автомобилисты в Волгограде и Волжском передвигаются без полисов ОСАГО и пренебрегают ремнями безопасности. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, такие массовые нарушения вскрылись в ходе специального рейда, которые накануне проводили сотрудники ГИБДД в Волгограде и городе-спутнике.

Для проверки водителей было задействовано несколько десятков экипажей, как городской ГИБДД, так и областного подразделения. Вместе с дорожной полицией службу несли и бойцы ОМОНа Росгвардии. В Волгограде рейд одновременно прошел не территории двух районов.





Каждый водитель проверялся по специальным базам на предмет своевременности уплаты штрафов, нахождения в розыске или прекращения регистрации транспортного средства. Останавливались машины с тонированными стеклами, с нечитаемыми регистрационными знаками. Особое внимание было уделено пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения, использованию пассивных средств безопасности (ремней) и другим грубым нарушениям, перевозке запрещенных к свободному гражданскому обороту предметов и веществ.

Всего за время проведения рейда было пресечено порядка 100 различных нарушений. Наиболее массовыми оказались случаи игнорирования водителями и пассажирами использования ремней безопасности, отсутствие полисов ОСАГО. Выявлены факты управления не зарегистрированными в установленном порядке машинами, задержано двое лиц, не имеющих прав на управление транспортом.

Аналогичные рейды пройдут и в других районах областного центра.