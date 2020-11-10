Общество

В Волгограде лежачей бабушке с пневмонией посоветовали сдать платный тест на коронавирус

Общество 10.11.2020 19:56
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10.11.2020 19:56


Семья волгоградцев, заболевшая коронавирусом, опасается  за жизнь 79-летней бабушки, которая прикована к постели. Как рассказала ИА «Высота 102» 45-летняя Маргарита Полянская, заболели сразу все четыре члена семьи – сама женщина, ее супруг Андрей Гришин, 15-летняя дочь и 79-летняя мама Тамара Яковлевна Матохина, которая практически не ходит. «Вчера мы хотели вызвать врача из детской поликлиники №3 Тракторозаводского района, но к нам побоялись приходить, узнав, что, возможно, у нас ковид. По телефону я созвонилась с врачом, она дала нам консультацию для ребенка, как и что принимать. Не удалось нам сразу вызвать врача и в поликлинике №1. Туда мы не дозвонились, сообщили на горячую линию, что нам нужен врач. Вчера никто так и не пришел. Мы снова позвонили на горячую линию, оказалось, наша первая заявка куда-то пропала. Сегодня, наконец, врач нас посетила. Послушала легкие, поставила пневмонию всем трем взрослым членам семьи – мне, мужу и моей маме. Мы описали все признаки нашей болезни, они у всех почти одинаковые. Сначала высокая температура, потом – страшная ломота в теле, как будто катком нас всех переехало, а после – страшная слабость, я даже не могла говорить. Врач предположила, что у нас, вероятно, ковид. Мы тогда попросили, чтобы у нас взяли тесты. Но услышали в ответ, что лаборатории перегружены и сейчас они делают тесты тем, кто чуть ли не месяц назад встал в очередь. Нам предложили платно сдать тесты, а также пройти  КТ-исследование за свои деньги. Мы были ошарашены. Мало того, что у нас просто нет сил никуда выходить и стоять в очередях. И ведь это опасно для окружающих, если у нас действительно ковид!  Но что делать нашей маме, которая почти не ходит? Как нам бабушку в плохом состоянии транспортировать, чтобы у нее взяли тест на коронавирус? Да она просто не выдержит этого «путешествия»! - недоумевает Маргарита. 
По ее словам, врач не предложила госпитализировать бабушку, для которой они где-то должны найти дефицитные нынче антибиотики. А ведь жителям региона, кому больше 65 лет, такие лекарства положены бесплатно. Но, если бабушке не поставлен диагноз ковида, то и бесплатные препараты ей никто не выдаст. «Получается замкнутый круг -  если у нас не берут тесты, то и коронавируса у нас нет. Я уверена, что наша семья не попала ни в какую статистику, хотя по всем признакам у нас – самый настоящий ковид. Мы никогда так не болели – это выдержать почти невозможно», - едва не плачет женщина. По словам Маргариты, напуганы произошедшим и на ее работе. "Я работаю в сфере торговли, мои коллеги переживают: если у нас коронавирус, то и они теперь боятся - вдруг они тоже заразились? Но, конечно, тестировать их никто не собирается, ведь и у нас этот диагноз не подтвержден", - делится волгоградка.
ИА «Высота 102» направило запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой пояснить ситуацию, связанную с отказом бесплатного тестирования  членов заболевшей семьи, в том числе и престарелой женщины на коронавирус. 
Между тем, ранее в облкомздраве заявляли, что с 27 октября в регионе стала действовать система экспресс-тестирования жителей области старше 65 лет с признаками ОРВИ на коронавирус. Причем тестирование, как уверяли чиновники, будет проводиться и на дому. 
Проблемы с бесплатным тестированием в облкомздраве тоже ранее поясняли. Так, чиновники сначала заявляли, что приоритет в проведении бесплатных тестов отдан пациентам стационаров, чтобы не было перегруза больничных коек. Затем они сообщали о том, что в первую очередь бесплатное тестирование будут проводить амбулаторным пациентам, которые не могут закрыть больничные из-за невозможности получить результаты финального исследования. 

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