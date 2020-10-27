Общество

«Колл-центр настраивается»: жителям Волгоградской области обещают дозвон до поликлиник

Общество 27.10.2020 17:19
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27.10.2020 17:19


Колл-центр для вызова врача на дом настраивается. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказал сегодня в видеомонологе  председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев. Глава облкомздрава сообщал эту новость еще на прошлой неделе. Информационный ресурс будет принимать звонки от заболевших жителей региона для вызова врача на дом. Сделать это сегодня удается далеко не каждому – телефоны в поликлиниках не справляются с перегрузками. 

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