Маршрутки Волгограда нарываются на полный запрет работы

Общество 09.10.2020 14:51
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09.10.2020 14:51
На то, что в маршрутных такси, в отличие от муниципального общественного транспорта, не соблюдается масочный режим, обратила внимание главный санитарный врач Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на брифинге Ольга Зубарева вспомнила весну, когда маршрутчики жаловались, что голодают и очень просили разрешить им выйти на линии, обещая, что будут соблюдать все санитарные требования. «И что мы видим? В лучшем случае - маска на подбородке», - посетовала руководитель регионального Управления Роспотребнадзора.
Ольга Зубарева еще раз акцентировала внимание на том, что ношение маски необходимо для того, чтобы снизить риски заражения коронавирусной инфекцией. «В маршрутных и легковых такси это, наверное, считается немодным в маске. Лишь бы пассажир сел», - главный санитарный врач региона намекнула, что не хотелось бы применять к перевозчикам радикальные меры.
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