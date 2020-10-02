



На длительные сроки заключения осуждены трое жителей Самары, которые занимались сбытом наркотиков на территории нескольких регионов. Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.

Судом установлено, что Екатерина Башенко, Егор Кийков и Евгений Гредасов вошли в состав организованной преступной группы, осуществляющей перевозку наркотических средств из Тульской области, и их последующий сбыт на территории Волгоградской области и Кабардино-Балкарской Республики с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов региона. «Действуя группой лиц по предварительному сговору, подсудимые 5 ноября 2019 года прибыли в город Суворов Тульской области, где по распоряжению организаторов преступной группы, получили из оборудованного тайника наркотическое средство в особо крупном размере, после чего направились в Волгоград с целью его незаконного сбыта. Однако довести свой преступный умысел до конца им не удалось, поскольку по пути следования в Городищенском районе Волгоградской области их автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС. Наркотическое средство, являющееся производным N-метилэфедрона, массой 1962 грамма, было изъято, а участники преступной группы задержаны. Приговором Городищенского районного суда Волгоградской области Башенко, Кийков и Гредасов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет. Судом определено отбывание назначенного наказания Башенко – в исправительной колонии общего режима, Кийкову и Гредасову – в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении суда.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



