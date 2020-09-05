Общество

Под Волгоградом начинается ремонт загруженной трассы «Краснослободск – Волжский»

Общество 05.09.2020 10:03
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05.09.2020 10:03


В Среднеахтубинском районе дорожники приступают к ремонту трассы «Краснослободск – Волжский». Как сообщает ИА «Высота 102», на обочине установлены временные знаки о сужении загруженной в часы пик проезжей части и ограничении скорости движения транспорта.  Асфальт заменят на двух участках дороги общей протяженностью чуть более 5 километров. На первом этапе заменят 1,8 км асфальта от въезда в Краснослободск (съезд  с моста через Волгу) до начала хутора Госпитомника. На втором – обновят 3,4 км дорожного полотна от поселка Третьего решающего (в районе АЗС «Новатэк») до конца хутора Новенького.
Начальная стоимость аукциона составляла 100 млн рублей. В результате торгов, на которые заявились три компании, цену снизили до 61,4 млн рублей. Госконтракт заключен с ООО «Юниверс».

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