



В Среднеахтубинском районе дорожники приступают к ремонту трассы «Краснослободск – Волжский». Как сообщает ИА «Высота 102», на обочине установлены временные знаки о сужении загруженной в часы пик проезжей части и ограничении скорости движения транспорта. Асфальт заменят на двух участках дороги общей протяженностью чуть более 5 километров. На первом этапе заменят 1,8 км асфальта от въезда в Краснослободск (съезд с моста через Волгу) до начала хутора Госпитомника. На втором – обновят 3,4 км дорожного полотна от поселка Третьего решающего (в районе АЗС «Новатэк») до конца хутора Новенького.

Начальная стоимость аукциона составляла 100 млн рублей. В результате торгов, на которые заявились три компании, цену снизили до 61,4 млн рублей. Госконтракт заключен с ООО «Юниверс».



