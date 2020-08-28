Общество 28.08.2020 12:35
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28.08.2020 12:35
Школы Волгоградской области, которые открываются 1 сентября, из-за коронавируса отказались от общих перемен и звонков. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила сегодня журналистам председатель областного комитета образования, науки и молодежной политики Лариса Савина. По ее словам, такое решение принято в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.
"Перемен такими, какими они были в нашем понимании, не будет. Они будут видоизменяться", - пояснила Савина.
Коронавирусная инфекция в этом году заставила переформатировать работу школ. Ранее сообщалось, что традиционных общешкольных линеек в День знаний не будет. Каждый класс отметит начало учебного года в узком кругу. Чтобы минимизировать контакты детей принято решение закрепить за каждым классом один кабинет, где и будут проходить все занятия. Перемены будут, чтобы дети смогли передохнуть между уроками, для проветривания и обработки помещений. Однако перемены не будут общими - для каждого класса составляется индивидуальный график. Из-за этого отменяются и общие звонки. Не исключено, что некоторые родители примут решение, чтобы их дети занимались дистанционно. Поэтому в школах будет применяться смешанная система обучения с учетом таких пожеланий.
Лариса Савина отметила, что педагогам рекомендуется ношение масок и защитных экранов, соблюдение социальной дистанции.
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