



Школы Волгоградской области, которые открываются 1 сентября, из-за коронавируса отказались от общих перемен и звонков. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила сегодня журналистам председатель областного комитета образования, науки и молодежной политики Лариса Савина. По ее словам, такое решение принято в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

"Перемен такими, какими они были в нашем понимании, не будет. Они будут видоизменяться", - пояснила Савина.

Коронавирусная инфекция в этом году заставила переформатировать работу школ. Ранее сообщалось, что традиционных общешкольных линеек в День знаний не будет. Каждый класс отметит начало учебного года в узком кругу. Чтобы минимизировать контакты детей принято решение закрепить за каждым классом один кабинет, где и будут проходить все занятия. Перемены будут, чтобы дети смогли передохнуть между уроками, для проветривания и обработки помещений. Однако перемены не будут общими - для каждого класса составляется индивидуальный график. Из-за этого отменяются и общие звонки. Не исключено, что некоторые родители примут решение, чтобы их дети занимались дистанционно. Поэтому в школах будет применяться смешанная система обучения с учетом таких пожеланий.

Лариса Савина отметила, что педагогам рекомендуется ношение масок и защитных экранов, соблюдение социальной дистанции.



