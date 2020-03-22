В Волгограде появилась агитация за Конституцию с открытой датой голосования

Общество 22.03.2020 09:23
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22.03.2020 09:23
Билборды с анонсом предстоящего голосования за Конституцию России появились на улицах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», ЦИК РФ настраивает горожан на патриотический лад политическим лозунгом: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».
Примечательно, что дата голосования на рекламных щитах отсутствует. В указе президента Владимира Путина фигурирует дата 22 апреля. Однако глава государства на минувшей неделе заявил, что документ не ограничен датой, поэтому голосование могут перенести из-за ситуации с коронавирусом. По словам лидера страны, при всей важности изменений в основной закон государства нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан.
На проведение голосования за Конституцию избирком Волгоградской области получил 212 млн рублей. Финансирование предусмотрено, в том числе, на агитацию, изготовление и доставку бюллетеней, использование технических средств подсчета голосов, организацию работы пунктов приема заявлений по месту нахождения участников голосования. В структуре расходов порядка 73% приходится на оплату труда членам территориальных и участковых избирательных комиссий.
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