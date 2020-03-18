Федеральные новости 18.03.2020 14:58
0
18.03.2020 14:58
Сегодня Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии и штрафу в 196 миллионов рублей бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщения федеральных СМИ.
Ему также присудили штраф в размере 196 миллионов рублей с лишением права занимать должности в органах госвласти на 7 лет с лишением звания генерала и медали "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Дрыманов обвинялся в двух эпизодах получения взяток, в том числе за освобождение из СИЗО двоих приближенных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).
В рамках этого дела генерала, который 1 июня 2018 года написал рапорт об уходе в отставку, задержали 17 июля. Его также обвиняли в получении взятки от своего бывшего первого заместителя Дениса Никандрова за покровительство. Никандров, напомним, также был осужден за получение взятки на 5,5 года колонии, но его освободили условно-досрочно. Он известен тем, что работал следователем по особо важным делам прокуратуры Волгоградской области. Никандров довел до суда дела экс-мэра Волгограда Евгения Ищенко и бывшего начальника областного ГУВД Михаила Цукрука, которые получили реальные сроки наказания.
Начальник Никандрова Александр Дрыманов также "засветился" в Волгограде. "Высота 102" сообщала о том, что он зарегистрировался в Волгограде в начале июня 2018 года в особняке в престижном районе Волгограда. В начале июля Дрыманов подал заявление на сдачу квалификационных экзаменов на получение статуса адвоката в Адвокатскую палату Волгоградской области. Для этого, по данным палаты, необходимо иметь регистрацию по месту сдачи экзамена. Однако его задержали и предъявили обвинения по двум эпизодам дела о взятках. Подробности дела официально не озвучивались. По информации СМИ, несколько офицеров СК РФ получили взятку размером один миллион долларов за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). После этого они поделили сумму, Дрыманов получил пятую часть от нее. Генерал своей вины не признал, утверждая, что его оговорили.
Сегодня также были оглашены приговоры бывшему начальнику управления СКР по Центральному округу Москвы Алексею Крамаренко. Он получил 10 лет строгого режима и штраф в 195 миллионов рублей. Его также лишили звания. Экс-руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко, для которого это уже вторая судимость, по совокупности приговоров получил 14 лет строгого режима и штраф в 250 миллионов рублей.
Федеральные СМИ отмечают, что написание приговора из-за большого объема сведений и их секретности заняло у судьи больше месяца. Из-за мер, связанных с коронавирусом, Мосгорсуд транслировал оглашение приговора через интернет.
Реклама
Российские регионы получат тест-системы на коронавирус17.03.2020 14:33
Федеральные новости 17.03.2020 14:33
Россия закрывает границы для иностранцев до 1 мая16.03.2020 21:30
Федеральные новости 16.03.2020 21:30
Правительство РФ выделило 300 миллиардов рублей для защиты экономики и граждан от пандемии16.03.2020 13:38
Федеральные новости 16.03.2020 13:38
Из-за коронавируса Россия ограничивает ависообщение с Европой13.03.2020 20:45
Федеральные новости 13.03.2020 20:45
Жители Волгограда массово жалуются в Роспотребнадзор на обманы в автосалонах13.03.2020 14:58
Федеральные новости 13.03.2020 14:58
"Это вам не волшебная палочка": депутаты Волгоградской облдумы "благословили" поправки в Конституцию12.03.2020 11:27
Федеральные новости 12.03.2020 11:27
Путин согласился на обнуление президентских сроков при двух условиях10.03.2020 16:47
Федеральные новости 10.03.2020 16:47
Волгоградец во Вьетнаме: «Местные сметают туалетную бумагу из-за коронавируса»09.03.2020 20:28
Федеральные новости 09.03.2020 20:28
В Волгоградской области 31 человек взяли под наблюдение из-за короновируса04.03.2020 08:43
Федеральные новости 04.03.2020 08:43
Отец больной девочки из Волгоградской области отказался лечить ребенка российским аналогом02.03.2020 10:24
Федеральные новости 02.03.2020 10:24
Владелец волгоградской компании погиб при крушении вертолета под Астраханью29.02.2020 09:41
Федеральные новости 29.02.2020 09:41
Волгоградский депутат встал стеной за город-герой накануне принятия поправок в Конституцию РФ27.02.2020 11:37
Федеральные новости 27.02.2020 11:37
Сели за парты: главы районов и городов Волгоградской области учатся выполнять задачи президента и губернатора26.02.2020 14:34
Федеральные новости 26.02.2020 14:34
Губернатор Волгоградской области обогнал Бастрыкина и Жириновского в медиарейтинге российских мужчин23.02.2020 15:20
Федеральные новости 23.02.2020 15:20
Волгоградцы признались, почему боятся ухода Путина21.02.2020 13:45
Федеральные новости 21.02.2020 13:45
Реклама