



Сегодня Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии и штрафу в 196 миллионов рублей бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщения федеральных СМИ.

Ему также присудили штраф в размере 196 миллионов рублей с лишением права занимать должности в органах госвласти на 7 лет с лишением звания генерала и медали "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Дрыманов обвинялся в двух эпизодах получения взяток, в том числе за освобождение из СИЗО двоих приближенных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

В рамках этого дела генерала, который 1 июня 2018 года написал рапорт об уходе в отставку, задержали 17 июля. Его также обвиняли в получении взятки от своего бывшего первого заместителя Дениса Никандрова за покровительство. Никандров, напомним, также был осужден за получение взятки на 5,5 года колонии, но его освободили условно-досрочно . Он известен тем, что работал следователем по особо важным делам прокуратуры Волгоградской области. Никандров довел до суда дела экс-мэра Волгограда Евгения Ищенко и бывшего начальника областного ГУВД Михаила Цукрука, которые получили реальные сроки наказания.

Начальник Никандрова Александр Дрыманов также "засветился" в Волгограде. "Высота 102" сообщала о том, что он зарегистрировался в Волгограде в начале июня 2018 года в особняке в престижном районе Волгограда . В начале июля Дрыманов подал заявление на сдачу квалификационных экзаменов на получение статуса адвоката в Адвокатскую палату Волгоградской области. Для этого, по данным палаты, необходимо иметь регистрацию по месту сдачи экзамена. Однако его задержали и предъявили обвинения по двум эпизодам дела о взятках. Подробности дела официально не озвучивались. По информации СМИ, несколько офицеров СК РФ получили взятку размером один миллион долларов за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). После этого они поделили сумму, Дрыманов получил пятую часть от нее. Генерал своей вины не признал, утверждая, что его оговорили.

Сегодня также были оглашены приговоры бывшему начальнику управления СКР по Центральному округу Москвы Алексею Крамаренко. Он получил 10 лет строгого режима и штраф в 195 миллионов рублей. Его также лишили звания. Экс-руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко, для которого это уже вторая судимость, по совокупности приговоров получил 14 лет строгого режима и штраф в 250 миллионов рублей.

Федеральные СМИ отмечают, что написание приговора из-за большого объема сведений и их секретности заняло у судьи больше месяца. Из-за мер, связанных с коронавирусом, Мосгорсуд транслировал оглашение приговора через интернет.



