А Исинбаева в курсе? : Никита Петинов купил дорогую недвижимость в центре Волгограда





Петинов Никита Олегович официально стал хозяином нежилого помещения в центре Волгограда, расположенного на улице Коммунистической около пожарной каланчи. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на открытые данные, договор купли-продажи с победителем торгов заключен 3 февраля текущего года. Сумма сделки составила 16,5 миллиона рублей. Именно за эту сумму Никита Олегович Петинов приобрел с торгов нежилое помещение площадью 160,2 кв.м. на первом этаже жилого дома №10 по ул. Коммунистическая. Он также стал хозяином всего инженерного оборудования и сетей инженерно-технического обеспечения, предназначенных для эксплуатации помещения.

Отметим, что фамилия, имя и отечество нового обладателя дорогих квадратных метров полностью совпадают с ФИО легкоатлета Петинова Никиты Олеговича, который является супругом двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

Приобретенное помещение было выставлено на торги по делу о банкротстве Воробьева Владимира Александровича, уроженца Иловлинского района Волгоградской области. Он был признан несостоятельным (банкротом) в июле 2018 года.



