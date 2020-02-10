Общество

А Исинбаева в курсе? : Никита Петинов купил дорогую недвижимость в центре Волгограда

Общество 10.02.2020 18:57
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10.02.2020 18:57


Петинов Никита Олегович официально стал хозяином нежилого помещения в центре Волгограда, расположенного на улице Коммунистической около пожарной каланчи. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на открытые данные, договор купли-продажи с победителем торгов заключен 3 февраля текущего года. Сумма сделки составила 16,5 миллиона рублей. Именно за эту сумму Никита Олегович Петинов приобрел с торгов нежилое помещение площадью 160,2 кв.м. на первом этаже жилого дома №10 по ул. Коммунистическая.  Он также стал хозяином всего инженерного оборудования и сетей инженерно-технического обеспечения, предназначенных для эксплуатации помещения.
Отметим, что фамилия, имя и отечество нового обладателя дорогих квадратных метров полностью совпадают с ФИО легкоатлета Петинова Никиты Олеговича, который является супругом двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.
Приобретенное помещение было выставлено на торги по делу о банкротстве Воробьева Владимира Александровича, уроженца Иловлинского района Волгоградской области. Он был признан несостоятельным (банкротом) в июле 2018 года. 

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