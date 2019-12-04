Самого знаменитого волгоградского болельщика насмерть сбила машина в Англии





Дмитрий Обретецкий, основатель волгоградской компании "Магнат", трагически погиб в Англии. Информация об этом появилась в группе консалтингового агентства из Санкт-Петербурга «Партнеры и Боровков», сообщает ИА «Высота 102». «Не вышел из комы после того, как его сбила машина в Лондоне. Дима Обретецкий – основатель мощнейшей дистрибьютерской компании «Магнат Трейд Энтерпрайз». Он был настоящим бизнесменом родом из 90-х. Дима построил одну из самых возможно цивилизованных и европейских компаний в России. Мы рады, что работали и дружили с тобой», - говорится в сообщении.





Дмитрий Обретецкий, многодетный отец, в последние годы жил в Англии. Компания «Магнат» уже давно перестала быть волгоградской, она зарегистрирована в другом регионе России.

Дмитрий прославился на весь мир, когда на драматическом матче сборных Россия и Голландия на Евро-2008 развернул плакат с названием «Волгоград». Корреспондент ИА «Высота 102» после возвращения Дмитрия в Волгоград встречался со смелым болельщиком, который не побоялся на трибуне, полностью забитой голландскими болельщиками, яростно болеть за россиян. Дмитрий тогда признавался, что любит свою страну и мечтал, чтобы поводов гордиться Россией у него было больше. Напомним, тот легендарный матч Нидерланды-России закончился со счетом 1:3 в пользу российской сборной под руководством Гуса Хидинка. Миллионы россиян после победы наших футболистов вышли на улицы своих городов с флагами своей страны и праздновали это событие до утра.



