Политика 19.11.2019 16:57
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19.11.2019 16:57
Жаркие дискуссии ожидаются на ближайшем заседании Волгоградской гордумы. Как сообщает ИА «Высота 102», завтра, 20 ноября народным избранникам предстоит обсудить ряд щекотливых вопросов. Сразу два пункта повестки дня посвящены внесению изменений в Правила землепользования и застройки Волгограда. В частности, депутаты решат судьбу пустыря рядом с рынком на улице Ткачева в Центральном. На первом этапе меняется назначение земельного участка. Впоследствии, по одной из версий, - участок могут продать под жилищную застройку. Новый статус получит и территория вокруг стадиона «Трактор», на которой планируется возведение спорткомплекса.
Не равнодушными могут оказаться отдельные «слуги народа» и к теме единовременных праздничных выплат ветеранам. Нардепы готовятся сделать участникам войны щедрый подарок, увеличив сумму вдвое - до 2000 рублей.
Председательствовать на заседании будет и.о. председателя городской думы Владлен Колесников. С кандидатом на вакантный пост спикера собрания, после ухода с должности Андрея Косолапова, «Единая Россия» еще не определилась. По данному вопросу реготделение партии власти проведет отдельную конференцию.
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